Une halle classé monument historique, sert de décor au nouveau clip d’Harry Styles

Le clip de la dernière chanson « Dance No More » d’Harry Styles a été intégralement tourné à Nogent-sur-Marne, dans le célèbre Pavillon Baltard. Derrière ce décor bien connu des tournages, se cache un lieu chargé d’histoire et de secrets !

Joyau métallique du patrimoine francilien

Il est un symbole du Paris de Napoléon III. Le Pavillon Baltard est l’ultime survivant des mythiques Halles centrales imaginées par l’architecte Victor Baltard au XIXe siècle. À l’époque, l’Empereur rêve d’un vaste marché au cœur de la capitale : Baltard abandonne alors un premier projet de pierre, jugé trop massif et vite surnommé « le Fort des Halles », pour concevoir douze pavillons révolutionnaires mêlant fer, fonte et verre. Entre 1852 et 1870, ces cathédrales métalliques sortent de terre pour devenir le « ventre de Paris« , immortalisé par Emile Zola, où se croisent maraîchers, poissonniers, bouchers et volaillers dans une effervescence permanente. Mais dans les années 1970, au nom de la modernité, les Halles sont promises à la démolition lors du transfert du marché à Rungis. Une vive polémique éclate alors pour sauver ce chef-d’œuvre architectural. Finalement, seul le pavillon n°8, consacré autrefois aux œufs et à la volaille, échappe aux bulldozers. Grâce à la détermination du maire Roland Nungesser, il est démonté pièce par pièce puis reconstruit quasiment à l’identique à Nogent-sur-Marne (94) en 1976, sur l’ancien dépôt de locomotives de Nogent-Vincennes, lui-même établi sur l’emplacement de l’ancien château de Beauté.

Classé monument historique

Seul survivant des anciennes halles de Paris, le Pavillon Baltard, classé monument historique en 1982, est un précieux témoin du Paris haussmannien et de l’audace architecturale du Second Empire. Depuis ce géant de verre et de métal connaît une seconde vie spectaculaire : salle de concerts, plateau télé pour les émissions de Michel Drucker ou de la Nouvelle Star, salons, expositions ou encore décor de tournages et de clips. Parmi les dernières productions à s’y être installées, le nouveau clip d’Harry Styles, intitulé « Dance No More », a été intégralement tourné à Nogent-sur-Marne, avec comme décor principal le spectaculaire Pavillon Baltard.

Dans les coulisses d’un tournage tenu secret

Gardé sous le sceau du secret pendant plusieurs mois, le tournage n’a été révélé qu’à la mise en ligne du clip sur YouTube, il y a quelques jours. Mais c’était sans compter sur les détectives des réseaux sociaux qui ont, dès les premières secondes, reconnu ce joyau du patrimoine francilien. « Dance No More » évoque l’envie de profiter de l’instant présent et de retrouver le plaisir simple de la danse. D’après nos confrères d’NRJ Belgique, la chanson serait née lors d’une soirée, lorsqu’un ami de l’artiste aurait lancé : « Les DJs ne dansent plus désormais ». Une phrase qui aurait marqué Harry Styles et inspiré ce titre. Porté par des sonorités disco-pop et une chorégraphie interprétée par une troupe de danseurs à l’énergie communicative, le clip dégage une irrésistible envie de bouger et de sortir son plus beau déhanché.

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Un décor de clip… et bien plus encore

Confirmant son statut de décor prisé des productions internationales, le clip offre à Nogent-sur-Marne une visibilité inattendue. Mais le Pavillon Baltard ne se résume pas à sa seule architecture spectaculaire. Il cache en effet bien d’autres trésors, à commencer par un escalier de la Tour Eiffel, ainsi que l’ancien orgue du cinéma Gaumont-Palace. Conçu pour accompagner les films muets — des bruitages de pluie aux galops de chevaux — cet instrument monumental est lui aussi classé monument historique. Acquis par la ville en 1976, ouvrez-bien les yeux, on peut l’apercevoir dans le clip d’Harry Styles intégralement tourné à Nogent-sur-Marne, dans le célèbre pavillon Baltard.

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