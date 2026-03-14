Bonne nouvelle près de Paris : un nouveau cinéma ouvre avec des places à 4 €

Mercredi 11 mars 2026, la ville de Bobigny (au bout de la ligne 5) a inauguré le cinéma Alice-Guy, un équipement culturel flambant neuf de 4 000 m², installé à deux pas du métro Pablo Picasso. Avec six salles et plus de 800 places, ce nouveau lieu promet déjà de devenir un rendez-vous majeur pour les cinéphiles du territoire… d’autant que les billets ne coûteront qu’entre 4 et 7 euros. Et pour marquer le coup, l’inauguration s’est fait en présence de l’acteur et réalisateur Jean‑Pascal Zadi, parrain du cinéma et figure bien connue du territoire.

Un cinéma public de six salles au cœur du nouveau Bobigny

Installé dans le nouveau quartier du centre-ville de Bobigny, le cinéma Alice-Guy marque le grand retour d’une salle obscure dans la commune, près de sept ans après la fermeture du Magic Bobigny en 2019, période durant laquelle les habitants avaient dû se contenter des projections itinérantes du dispositif Écran Nomade. Ce nouvel équipement public, porté par Est Ensemble pour un budget d’environ 23 millions d’euros, change d’échelle : il abrite six salles de projection totalisant 816 fauteuils ainsi que des places accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont trois espaces modulables capables d’accueillir spectacles ou événements, avec une programmation d’une dizaine de films par semaine. Classé « art et essai », le lieu revendique toutefois une ligne ouverte et accessible mêlant blockbusters et sorties nationales, cinéma d’auteur et de patrimoine, documentaires, courts métrages, ciné-clubs et rencontres avec des artistes. Côté programmation, les premiers spectateurs pourront déjà profiter de plusieurs films très attendus. C’est notamment l’occasion d’aller découvrir Marty Supreme, pour lequel Timothée Chalamet est en lice pour l’Oscar du meilleur acteur, ou encore de frissonner devant Scream 7, le nouvel épisode de la célèbre saga horrifique. Fidèle à cette volonté de croiser les disciplines, certaines salles pourront également accueillir concerts, danse, stand-up ou théâtre, tandis que le hall de 300 m² doit bientôt se transformer en véritable espace de vie avec un café-librairie, des expositions et même des coins où l’on pourra simplement venir travailler ou se poser entre deux séances.

Un nom hommage à une pionnière du cinéma

Le cinéma porte le nom de Alice Guy, considérée comme la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. Entre 1896 et les années 1920, elle aurait tourné plus de 400 films, bien avant que Hollywood ne domine l’industrie. Le choix du nom ne vient pas des institutions mais des habitants eux-mêmes, lors d’une consultation citoyenne.

Un lieu pensé pour les habitants… avec des tarifs qui défient toute concurrence

Dans une ville où les revenus moyens figurent parmi les plus modestes d’Île-de-France, l’accessibilité a été au cœur du projet du cinéma Alice-Guy à Bobigny, avec une politique tarifaire pensée pour permettre au plus grand nombre de profiter du grand écran : 7 € en plein tarif, 5 € en tarif réduit et 4 € pour les jeunes, tandis que, pour célébrer l’ouverture, toutes les séances sont exceptionnellement proposées à 4 €. Au-delà des projections, l’établissement entend aussi développer une véritable éducation à l’image auprès des plus jeunes grâce à des partenariats scolaires, des ateliers et plusieurs ciné-clubs, notamment avec le lycée Louise-Michel. Pour marquer cette nouvelle page culturelle, le cinéma s’est choisi un parrain très local en la personne de l’acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, originaire de Bondy et connu notamment pour la série En Place, tournée en grande partie à Bobigny, qui proposera bientôt une programmation spéciale autour de films qui l’ont marqué. Avec ses six écrans, ses tarifs accessibles et sa programmation mêlant cinéma populaire et œuvres d’auteur, le cinéma Alice-Guy ambitionne désormais d’attirer jusqu’à 150 000 spectateurs par an et de s’imposer comme un nouveau repère culturel en Seine-Saint-Denis, d’autant plus stratégique avec l’arrivée prochaine de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui pourrait bien faire de cette salle l’un des nouveaux lieux de sortie du Grand Paris.

Cinéma Alice-Guy, 24 Rue Aretha Franklin 93000 Bobigny