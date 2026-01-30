Paris célèbre cette année ses 70 ans de jumelage avec cette ville européenne qu’on adore

Paris n’est jumelée qu’avec une seule ville. Et ce n’est pas un hasard. Depuis 1956, la Ville Lumière et Rome, la Ville Éternelle, cultivent une relation unique en Europe, scellée par une devise aussi belle qu’audacieuse : « Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi » (Seule Paris est digne de Rome, seule Rome est digne de Paris). En 2026, ce jumelage mythique fête ses 70 ans, et les deux capitales ont décidé de voir les choses en grand. Expositions, concerts, cinéma en plein air, illuminations et événements populaires rythmeront toute l’année, des bords de Seine aux rives du Tibre.

Un amour exclusif et unique

Alors que la plupart des grandes villes multiplient les jumelages (New York en compte 13 !), Paris et Rome ont fait le choix de l’exclusivité. Elles sont les seules capitales au monde à n’être jumelées… qu’entre elles. Ce lien, noué le 30 janvier 1956, avait une portée hautement symbolique : dix ans après la Seconde Guerre mondiale, il incarnait la réconciliation, la culture comme langage commun, et une vision partagée de l’héritage européen. Depuis, ce jumelage donne naissance à une multitude d’échanges : artistiques, culturels, scientifiques… On se souvient notamment de collaborations de recherche en neurosciences, ou encore de résidences croisées entre institutions parisiennes et romaines.

Des musées gratuits de part et d’autre

C’est l’un des avantages les plus méconnus et les plus réjouissants de ce jumelage. Les Parisiens peuvent accéder gratuitement à de nombreux musées municipaux romains, sur simple présentation d’un justificatif de domicile. Parmi eux : les musées du Capitole, le Museo di Roma, la Galerie d’Art Moderne ou encore le musée Civique de Zoologie. Et bien sûr, la réciprocité est totale : les Romains bénéficient d’un accès gratuit aux expositions temporaires des musées gérés par la Ville de Paris. Un privilège rare, à l’image de cette relation hors norme. Le jumelage s’inscrit aussi dans l’espace urbain.

À Paris, une louve en bronze, réplique de celle des musées du Capitole, trône depuis 1962 dans le square Samuel-Paty, face au musée de Cluny. Symbole fondateur de Rome, elle rappelle la légende de Romulus et Rémus. À Rome, c’est une rue entière qui rend hommage à Paris : la Via Parigi, dans le quartier de Castro Pretorio, ornée d’une plaque commémorative et d’une colonne antique surmontée d’une nef en bronze, emblème de la capitale française.

2026 : une année anniversaire exceptionnelle

2026 s’annonce comme une année anniversaire exceptionnelle pour le jumelage entre Paris et Rome. Comme chaque été, les deux capitales se célèbreront à travers leurs festivals en miroir : Dolce Vita-sur-Seine à Paris et Nouvelle Vague sul Tevere à Rome, où pendant cinq jours, cinéma, débats et rencontres artistiques feront dialoguer les cultures italienne et française. L’édition parisienne, attendue du 2 au 6 juillet, prendra une dimension toute particulière avec une grande fête du cinéma organisée notamment aux Arènes de Lutèce, point d’orgue des célébrations des 70 ans du jumelage.

Mais les festivités ne se limiteront pas à l’été : dès le mois de janvier, Paris et Rome donneront le ton avec une programmation ambitieuse, marquée par l’illumination de l’Hôtel de Ville aux couleurs de l’Italie le 30 janvier, l’exposition « Rome, aujourd’hui. Visions d’une ville en transformation » sur les berges de Seine du 30 janvier au 26 février, un concert du compositeur Nicola Piovani au Théâtre de la Ville le 2 février, une rencontre consacrée aux relations diplomatiques entre les deux capitales à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville le 5 février, ou encore le festival Italissimo, du 7 au 12 avril, dédié à la littérature et à la création italiennes. Tout au long de l’année, d’autres expositions et événements viendront enrichir cette programmation, sur les grilles de l’Hôtel de Ville et dans de nombreuses institutions culturelles parisiennes partenaires. Les festivités du jumelage bénéficient du soutien de Barilla, Lavazza, Ferrero, Delonghi ou encore Amorino.

70 ans après leur jumelage, Paris et Rome continuent de se regarder, de s’inspirer et de se célébrer. Deux villes-mondes, deux capitales façonnées par l’art, l’histoire et la beauté, unies par une promesse rare : celle d’un dialogue permanent entre passé et modernité. Et comme le rappelle leur devise, plus que jamais d’actualité : « Seule Paris est digne de Rome, seule Rome est digne de Paris. »

« Paris – Roma : 70 ans de jumelage »

Des évènements exceptionnels toute l’année 2026, dans les grandes institutions culturelles de Paris.