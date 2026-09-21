Léon XIV à Paris : le programme de sa visite

Les vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, le pape Léon XIV sera à Paris dans le cadre de son voyage apostolique en France. Déambulation dans les rues de la capitale, passage à Notre-Dame, veillée au Stade de France et grande messe Place de la Concorde : voici le programme et les informations pratiques à connaître pour suivre sa venue.

18 ans après la visite de Benoît XVI

Dix-huit ans après la dernière visite d’un pape à Paris, la capitale s’apprête à accueillir de nouveau un souverain pontife. Léon XIV, élu pape le 8 mai 2025, arrivera à Orly vendredi 25 septembre à 10h, avant de rejoindre l’Élysée, l’UNESCO puis le cœur de Paris. Son voyage en France se poursuivra ensuite à Lourdes et à Metz, jusqu’au 28 septembre 2026.

Les temps forts de sa visite

Vendredi 25 septembre : de l’Élysée à Notre-Dame

10h — Aéroport de Paris-Orly

Le pape Léon XIV arrivera à Paris-Orly à 10h, où une cérémonie de bienvenue est prévue. Il rejoindra ensuite le palais de l’Élysée pour une rencontre avec Emmanuel Macron, à 11h, avant d’échanger avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Mais cette étape diplomatique devrait rester relativement sobre. Selon des informations rapportées par La Croix, plusieurs propositions de l’Élysée auraient été déclinées par le pape, qui souhaite donner à ce voyage une dimension avant tout apostolique, tournée vers les fidèles et les communautés catholiques.

15h — UNESCO

Léon XIV se rendra ensuite au siège de l’UNESCO, dans le 7ème arrondissement, où il prononcera un discours. Cette séquence est réservée aux délégations mais sera retransmise.

16h-17h — Une déambulation en papamobile dans Paris

C’est l’un des moments les plus accessibles au grand public. À partir de 16h, le pape parcourra environ 2,5 km entre l’église Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel, en passant notamment par les boulevards du Montparnasse et Saint-Michel. Le parcours sera piétonnisé et l’accès sera libre et gratuit, sans inscription.

17h15 — Vêpres à Notre-Dame

Le pape rejoindra ensuite la cathédrale Notre-Dame de Paris pour célébrer les vêpres, une prière liturgique traditionnellement célébrée en fin de journée, avec les évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Une déambulation sur le parvis est également prévue. L’accès à la célébration est sur invitation, mais la cérémonie sera retransmise.

Le soir — Veillée au Stade de France

La journée se poursuivra à Saint-Denis avec une grande veillée de prière destinée aux jeunes de 17 à 35 ans. 80 000 jeunes sont attendus au Stade de France et, signe de l’engouement autour de l’événement, les places ouvertes aux inscriptions individuelles se sont écoulées en moins d’une heure. Les papes ont décidément un certain talent pour remplir les stades : le 1er juin 1980, près de 50 000 jeunes s’étaient réunis au Parc des Princes pour rencontrer Jean-Paul II. Plus récemment, en septembre 2023, le pape François avait célébré une messe au Stade Vélodrome de Marseille, devant près de 60 000 fidèles. Léon XIV renouera donc avec cette tradition des grandes rencontres dans les enceintes sportives. Les inscriptions individuelles sont actuellement complètes, mais de nouvelles places devraient être proposées dans les prochains jours. Une liste d’attente permet de recevoir une notification dès leur mise à disposition.

Samedi 26 septembre : une grande messe Place de la Concorde

La deuxième journée parisienne commencera avec une visite de la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement, un lieu d’accueil et d’accompagnement auprès des personnes migrantes et réfugiées. Le pape y rencontrera des personnes accompagnées par le centre ainsi que des acteurs engagés à leurs côtés, avant de se rendre à l’Institut catholique de Paris pour une nouvelle rencontre. Ces deux rendez-vous sont réservés aux participants invités.

15h — Messe en plein air place de la Concorde

Le grand rendez-vous du week-end aura lieu à 15h. Léon XIV présidera une messe solennelle en plein air depuis la place de la Concorde, avec un dispositif d’accueil étendu jusqu’aux Champs-Élysées. Près de 600 000 personnes sont inscrites pour assister à la célébration. La plateforme d’inscription ayant été clôturée le 16 septembre, les personnes déjà inscrites et ayant reçu une confirmation pourront accéder au site selon les consignes qui leur seront transmises. Le dispositif prévoit également une zone permettant d’accueillir des personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire, notamment du côté de la place de l’Étoile et de l’avenue de la Grande Armée. Après la célébration, le pape quittera Paris à 17h45 depuis Orly pour poursuivre son voyage à Lourdes.

Pour accueillir le pape et sécuriser les différents rassemblements, d’importantes restrictions de circulation et de stationnement sont prévues dans plusieurs quartiers de Paris. La Ville de Paris recommande notamment d’éviter le secteur des Champs-Élysées et de la place de la Concorde le samedi 26 septembre, compte tenu de l’ampleur du dispositif. Les stations de métro situées dans le périmètre de la messe seront également fermées du vendredi 25 septembre à 22h jusqu’au samedi 26 septembre à 20h : Charles de Gaulle–Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde et Alma-Marceau.

Une page dédiée aux restrictions de circulation lors de la visite du pape a été créé par la Préfecture de Police de Paris

Les étapes suivantes

Le pape Léon XIV poursuivra son voyage en France à Lourdes le 26 et 27 septembre, où il célébrera notamment une messe sur la prairie du sanctuaire dimanche 27 septembre. Il terminera son séjour à Metz le lundi 28 septembre, avec une messe prévue à la cathédrale Saint-Étienne.

FAQ sur la visite du pape à Paris

Quand le pape vient-il à Paris ?

Léon XIV sera à Paris les vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, avant de poursuivre son voyage en France à Lourdes puis à Metz.

Où voir le pape à Paris ?

Plusieurs rendez-vous sont ouverts au public, mais certains nécessitent une inscription, désormais close pour plusieurs événements. Pour tenter d’apercevoir Léon XIV dans la capitale, le rendez-vous le plus accessible est sa déambulation en papamobile, vendredi 25 septembre après-midi, entre Notre-Dame-des-Champs et Saint-Michel.

La déambulation en papamobile est-elle gratuite ?

Oui. La déambulation en papamobile, prévue vendredi 25 septembre après-midi est gratuite et sans inscription. Il faudra toutefois composer avec les restrictions de circulation et le dispositif de sécurité mis en place pour l’occasion.

Peut-on assister à la messe de samedi ?

La messe solennelle présidée par Léon XIV, samedi 26 septembre à 15h sur la place de la Concorde et l’avenue des Champs-Élysées, est accessible aux personnes inscrites. Les inscriptions sont désormais closes : les personnes ayant reçu une confirmation d’inscription sont assurées de pouvoir accéder au site, selon les consignes qui leur seront transmises par email. Le diocèse de Paris a toutefois prévu un dispositif permettant d’accueillir des personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire pour suivre la retransmission sur écran géant.

Je découvre le programme complet du voyage apostolique en France du pape Léon XIV

Photo de couverture : ©AFP – Gabriel BOUYS