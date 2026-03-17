« Le plus haut pont suspendu en milieu urbain » : la Tour Eiffel installe un pont à 60m de haut

Si Paris n’a jamais manqué d’idées pour nous surprendre, elle vient encore de frapper fort. La Dame de Fer, qui avait déjà fait sensation en 2025 avec Le Vertige de la Tour, remet le couvert du 17 mars au 3 mai 2026. Un pont suspendu, 60 mètres de vide sous les pieds, et une vue qui coupe le souffle avant même de faire le premier pas. La Tour Eiffel n’a décidément pas fini de faire battre le cœur des Parisiens.

Frissons garantis sur la passerelle suspendue de la Tour Eiffel

C’est entre les piliers Est et Ouest du premier étage que tout se passe. La société Arboricorde a imaginé et installé une passerelle de 40 mètres, tendue dans les airs au-dessus de Paris. Plus de 25 000 mailles et câbles stabilisateurs pour une structure qui ne laisse rien au hasard, sauf peut-être des jambes qui flanchent ! Car oui, le frisson est au rendez-vous, mais la sécurité aussi.

Une aventure familiale accessible dès 3 ans au cœur de Paris

Ce qui est beau dans l’aventure, c’est qu’elle ne s’adresse pas qu’aux plus téméraires. Dès 3 ans, les petits peuvent vivre ce périple, accompagnés d’un adulte pour les moins de 12 ans. Une sensation forte en famille, c’est rare et ça, ça n’a pas de prix. Littéralement d’ailleurs, puisque l’accès est gratuit pour tout détenteur d’un billet pour la Tour. Une inscription rapide via QR code au premier étage, et l’expérience peut commencer !

Un bar éphémère avec vue panoramique sur Paris

Et pour ceux qui préfèrent garder les deux pieds en terrasse, un bar éphémère est installé face au pont. Un cocktail La Vie en Fleurs à la main, Paris à perte de vue et l’heure d’été presque ou déjà installée. Il existe des instants qui ne méritent aucune excuse et celui-là en fait partie !

Le Vertige de la Tour – La Tour Eiffel

Avenue Gustave Eiffel, 75007 Paris

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