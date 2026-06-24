Pride 2026 à Paris : les événements à ne pas manquer pendant la Semaine des Fiertés

Chaque année, des centaines de milliers de personnes se rassemblent dans les rues de Paris pour porter haut et fort leurs voix, leurs identités et leurs combats à l’occasion de la Marche des Fiertés. Rendez-vous ce samedi 27 juin 2026 pour ce grand moment à la fois festif et militant.

La Marche des Fiertés investit les rues de Paris

Le temps d’une journée, la capitale va se transformer en immense espace de revendication et de célébration. On marche pour dénoncer les violences, réclamer l’égalité des droits, défendre des politiques publiques inclusives et rendre visibles celles et ceux que la société tente encore de faire taire. Mais la Pride, c’est aussi une démonstration de joie collective : des chars colorés, des slogans qui résonnent, des associations, des collectifs, des allié·es et une foule immense, diverse et déterminée. Pour cette 49ème édition, près de 500 000 manifestants sont attendus dans les rues de Paris, aux côtés de 120 organismes engagés et de plus de 300 bénévoles mobilisés. Le départ sera donné dès 13h30 depuis la place d’Italie. Le cortège traversera ensuite les 13ème, 5ème et 11ème arrondissements avant de rejoindre la place de la Bastille puis de terminer son parcours sur la place de la République, où les festivités se poursuivront avec le traditionnel Grand Podium.

Un Grand Podium festif et militant place de la République

Comme chaque année, la Marche des Fiertés se conclura en beauté avec son incontournable Grand Podium sur la place de la République. Dès 16h et jusqu’à 22h, plus de 50 000 personnes sont attendues pour assister gratuitement à plus de six heures de concerts, de performances, de drag shows, de DJ sets et de prises de parole engagées. Organisé par l’Inter-LGBT, cet événement mêle fête et sensibilisation. Parmi les artistes annoncés figurent Piche, Montemarco, Lolla Wesh, Yann, Allanah Starr, Keïona, Vénus de Mai ou encore Tonya Loren et Mamari.

Bien plus qu’une marche : une semaine entière d’événements

Mais la Pride ne se résume pas à une seule journée. Pendant toute cette semaine, Paris vivra au rythme des cultures LGBTQIA+ avec une programmation mêlant débats, expositions, fêtes et performances artistiques. Parmi les temps forts, le ciné-débat autour du documentaire « 1946 : l’erreur de traduction qui a tout changé », organisé le jeudi 25 juin, reviendra sur l’apparition du mot « homosexuel » dans une traduction de la Bible et sur ses conséquences historiques. Le même soir, de 18h à 21h, une conférence internationale à l’Hôtel de Ville réunira juristes, diplomates et militants autour des enjeux de la dépénalisation de l’homosexualité dans le monde. Le vendredi 26 juin, une veillée de prière interreligieuse organisée à Saint-Eustache rassemblera des voix chrétiennes, juives et musulmanes autour d’un message commun : l’accueil inconditionnel des personnes LGBTQIA+ au sein des communautés de foi. Côté culture, l’exposition en plein air Rose Antique investit les grilles du parc des Buttes-Chaumont jusqu’au 22 juillet. À travers 29 témoignages et portraits, elle met en lumière des seniors LGBTQIA+ qui ont assumé ouvertement leur orientation sexuelle à une époque où cela était plus compliqué qu’aujourd’hui.

Une rave cabaret pour célébrer la Pride toute la nuit

Impossible de parler de la Semaine des Fiertés sans évoquer La Bouche Cabaret. Soa de Muse, Mascare, Bili Bellegarde et Grand Soir investissent le cabaret comme un espace de parole directe et de plaisir partagé. Drag, chant, présence scénique : ce collectif queer s’est imposé comme l’un des visages les plus créatifs de la scène underground parisienne. À mi-chemin entre le cabaret, le club et la performance, leurs spectacles mêlent piano, chant, spoken word, archives LGBTQIA+, néons, lipsync et récits intimes dans un univers aussi festif que subversif. À l’occasion du Mois des Fiertés, La Bouche investira plusieurs lieux emblématiques de la capitale, notamment Le 360 Paris le 25 juin avec « 360° of Queer », un cabaret show à l’ambiance déjantée. Point d’orgue des festivités : « Midnight Shift« , une immense Pride Rave Cabaret organisée dans la nuit du 27 au 28 juin au Cabaret Sauvage. Pour la première fois à Paris, cette célébration nocturne promet DJ sets, performances drag et surprises jusqu’au petit matin, dans une ambiance libre, inclusive et résolument queer. C’est LA soirée à ne pas manquer le soir de la Pride !

Face à la montée des discours de haine, à l’augmentation des crimes et délits homophobes et transphobes (la police et la gendarmerie en ont recensé 3 000 en 2024, soit trois fois plus qu’en 2016) et aux menaces qui pèsent sur les droits des personnes LGBTQIA+, les organisateurs appellent à une mobilisation large et continue. Dans les rues de Paris, la Pride rappelle ainsi chaque année que ces combats restent essentiels pour construire un avenir réellement inclusif, où personne n’est laissé de côté et où les droits fondamentaux ne sont jamais remis en question.

Marche des fiertés 2026

Samedi 27 juin 2026

Départ 13h30 Place d’Italie