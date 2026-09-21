À Carré Sénart, un Rallye Photos Loisirs va animer le 26 septembre

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Un jeu de piste grandeur nature le 26 septembre, ça vous dit ? À Lieusaint, l’Office de Tourisme Grand Paris Sud organise un Rallye Photos Loisirs au cœur de Carré Sénart, dans le cadre de la Fête du Carré. Une animation gratuite, pensée pour les familles, les groupes d’amis et tous ceux qui aiment les défis.

Une aventure à vivre en équipe

Si vous cherchez une idée de sortie en famille ou entre amis originale et stimulante, ce rallye photos devrait facilement trouver sa place dans votre programme du 26 septembre ! En effet, Carré Sénart deviendra le décor d’un parcours ludique imaginé autour de plusieurs sites de loisirs, à explorer carnet de route en main. Et pas besoin d’être un grand sportif ni d’être un expert de l’orientation : l’événement se veut accessible à tous les âges.

Le principe est simple : on suit les étapes, on relève différents défis et l’on cumule un maximum de points au fil de la balade. Rien de trop sérieux donc, mais juste assez de challenge pour réveiller l’esprit d’équipe et l’âme d’enquêteur qui sommeille en chacun de nous ! Et, entre les quiz, les blind tests et les défis photos, chacun devrait vite trouver sa spécialité.

Carré Sénart comme terrain de jeu grandeur nature

Pour cette édition du Rallye Photos Loisirs, le parcours s’appuie sur plusieurs sites partenaires bien connus des amateurs de loisirs : LockedUp, Hall U Need, Koezio, Calicéo et Hapik. Chaque étape permet de traverser des univers différents, sans quitter Carré Sénart. Pratique, surtout quand on veut varier les plaisirs sans passer l’après-midi à reprendre la voiture pour aller d’un endroit à un autre.

Cet évènement est donc aussi une manière de redécouvrir cet immense centre de commerces et de loisirs situé en Seine-et-Marne sous un angle plus ludique. En effet, pour l’occasion, ne vient pas seulement y faire du shopping ou une autre activité en particulier : on se laisse guider par un parcours, on cherche les bonnes réponses, on tente la photo qui fera marquer des points, et l’on compare forcément ses performances avec celles des autres. Bref, une sortie qui mise autant sur le jeu que sur la convivialité.

Des défis et des lots à gagner !

Une fois le parcours terminé, direction le point de contrôle installé au véhicule d’information touristique de l’Office de Tourisme Grand Paris Sud. C’est là que les épreuves seront validées, et que les participants découvriront les lots offerts par les partenaires de l’événement. Et on vous annonce tout de suite la bonne nouvelle : les efforts seront tous récompensés puisque tout le monde repartira gagnant, avec un gros lot prévu pour la personne ayant obtenu le meilleur score.

La première bonne nouvelle, c’est que l’événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme Grand Paris Sud. La deuxième, c’est que le Rallye Photos Loisirs s’inscrit dans le cadre de la Fête du Carré, organisée le même jour à Lieusaint. Une fois les défis relevés, les participants pourront donc prolonger l’ambiance sur place, avec les animations prévues autour du parvis du Théâtre-Sénart : spectacles, ateliers créatifs, activités ludiques, food trucks et buvettes.

Rallye Photos Loisirs

Carré Sénart, Lieusaint

26 septembre 2026

Gratuit, réservation obligatoire.

Image en Une : Un rallye photos familial est organisé à Carré Sénart le 14 juillet. © AdobeStock_Geber86

Mélina Hoffmann