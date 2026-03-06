La plus grande église du monde est désormais à 1h40 de Paris

Vous pensiez connaître Barcelone ? Préparez-vous à lever les yeux… très haut. La Sagrada Familia, chantier colossal commencé il y a 144 ans par Antoni Gaudí, vient de franchir une étape historique : elle est désormais la plus haute église du monde. Avec ses tours vertigineuses, ses vitraux flamboyants et ses détails architecturaux uniques, cette basilique moderniste est bien plus qu’un lieu de culte : elle est devenue un incontournable de toute visite dans la capitale catalane !

Une basilique née d’un rêve fou

Imaginez : 144 ans de chantier… C’est le temps qu’il a fallu pour que la Sagrada Familia à Barcelone commence à toucher le ciel. Conçue par Antoni Gaudí, cette basilique moderniste est plus qu’un lieu de culte : c’est un monument vivant, en constante évolution depuis 1882. Entre échafaudages, grues et vitraux colorés, chaque génération d’architectes a laissé sa marque, mêlant audace artistique et prouesses techniques.

Une étape historique franchie

En février 2026, un moment symbolique a marqué l’histoire du chantier : la pose du bras supérieur de la croix de Jésus au sommet de la tour principale. Avec ses 172,5 mètres, la Sagrada Familia devient officiellement la plus haute église du monde, dépassant la Cathédrale de Cologne et tous les autres géants religieux. Un exploit qui attire déjà les curieux du monde entier, prêts à embarquer à seulement 1h40 de Paris pour admirer ce panorama vertigineux sur Barcelone.

Vers la fin d’un rêve centenaire

Si l’âme de Gaudí plane toujours sur le chantier, la fin des travaux approche enfin. Une fois la structure achevée et les échafaudages retirés, la tour sera bénie le 10 juin, au moment du centenaire de la mort de Gaudí, enterré dans la crypte de cette basilique qu’il a commencée à bâtir en 1882. Jusqu’à la pandémie, la fondation canonique privée qui supervise la construction imaginait achever l’ouvrage en 2026. Mais le coronavirus a mis le tourisme mondial sur pause et gelé les revenus de la Sagrada Familia, financée principalement par les billets des visiteurs et des dons privés. Aujourd’hui, avec le retour des touristes — 4,8 millions de visiteurs ont franchi ses portes en 2024 —, la commission prévoit son achèvement en 2035.

Barcelone sur les traces de Gaudí

Même si la Sagrada Familia reste un incontournable, pour partir sur les traces de Gaudí, il n’y a pas que la basilique ! Commencez votre escapade barcelonaise par quatre de ses maisons emblématiques : Casa Vincens, Casa Calvet, Casa Batlló et Casa Milà (La Pedrera). Ces joyaux modernistes vous feront découvrir l’imagination sans limite de l’architecte catalan et son amour du détail, des façades colorées aux balcons sculptés comme de véritables œuvres d’art. Et au-delà de Gaudí, Barcelone se révèle comme une ville cosmopolite, bouillonnante et pleine de contrastes. Ses ruelles médiévales, ses places animées, ses marchés hauts en couleurs et ses plages ensoleillées en font un terrain de jeu parfait pour flâner, admirer l’architecture et s’imprégner de l’énergie catalane. Préparez-vous à lever la tête, flâner dans ses rues colorées et tomber sous le charme de la ciudad de Gaudí.