Salon de l’Agriculture 2026 : du théâtre au Bon Marché, Paris célèbre la campagne

Chaque hiver, la capitale célèbre son amour du terroir avec le très attendu Salon international de l’agriculture. Mais pour sa 62ᵉ édition, qui s’ouvrira à Paris le 21 février, l’événement connaîtra une absence de taille : en raison de la dermatose nodulaire contagieuse, les bovins seront exceptionnellement absents, bannis des allées cette année. Pour les visiteurs venus à Paris à l’occasion du Salon, c’est aussi l’occasion idéale de découvrir la capitale autrement. Entre deux halls de la Porte de Versailles, Zigzag vous a préparé une sélection de bons plans pour profiter de Paris pendant le Salon de l’agriculture.

1. Le Salon face aux défis du monde agricole

C’est une première qui bouleverse déjà les habitudes des visiteurs, venus chaque année saluer les vaches laitières et admirer les races d’exception. Si les stars à cornes manqueront à l’appel, l’esprit du Salon, lui, demeure : stands de produits régionaux, démonstrations de savoir-faire, concours, dégustations et rencontres avec les éleveurs seront bien au rendez-vous. Mais cette édition 2026 aura indéniablement un goût particulier, celui d’une filière fragilisée, contrainte de se réinventer face aux défis sanitaires et climatiques, et plus que jamais en quête de dialogue avec le grand public.

Salon de l’Agriculture

Paris Expo – Porte de Versailles

Du 21 février au 1er mars 2026

2. « Tout contre la terre », un bijou théâtral à la Comédie de Paris

Alors si pour prolonger la réflexion, on quittait les pavillons de la Porte de Versailles pour s’installer dans le velours rouge d’un théâtre parisien ? Coup de cœur du Festival d’Avignon OFF 2025, la pièce “Tout contre la Terre” dépeint avec une infinie délicatesse le quotidien du monde paysan en France. Adaptée du récit autobiographique « Tu m’as laissée en vie » de Camille Beaurain et coécrit avec Antoine Jeandey, elle s’installe à la Comédie de Paris à partir du 24 janvier 2026. Sur scène, Camille et Augustin, jeunes paysans amoureux, rêvent d’avenir, de terres fertiles et de jours heureux. Mais derrière la tendresse et l’humour affleure un combat plus vaste : celui d’un couple broyé par un système économique qui étouffe, isole et précarise. Dans un décor épuré, quelques bottes de paille qui deviennent tour à tour ferme, banque ou cabinet médical, les comédiens virevoltent d’un rôle à l’autre avec une justesse saisissante. Entre rires et larmes, la mise en scène audacieuse de Rémi Couturier évite tout pathos pour mieux faire entendre l’essentiel : donner la parole à celles et ceux que l’on n’entend pas. Inspirée d’une histoire vraie, la pièce aborde avec finesse un sujet brûlant, celui de la détresse agricole, tout en restant profondément lumineuse. Une sortie culturelle engagée et profondément humaine, à découvrir en écho aux débats et aux passions que suscite, chaque année, le grand rendez-vous agricole parisien.

Tout contre la terre

Comédie de Paris, 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris

Jeudi, vendredi et samedi à 21H

Samedi à 16h30 / Dimanche à 15h

3. Paris côté champs : les fermes urbaines à découvrir

Et si la scène donne voix aux campagnes, la ville, elle aussi, cultive son goût pour la terre. Au cœur de la capitale et dans le périmètre du Grand Paris, de véritables bulles de ruralité ont poussé entre deux immeubles. Dans le 12ème arrondissement, nichée au cœur du Bois de Vincennes, La Ferme de Paris est une exploitation biologique à vocation pédagogique. Tonte des brebis, moissons, soins aux animaux : petits et grands y redécouvrent les gestes simples de la vie agricole au fil des saisons. Au bord du canal de l’Ourcq, dans le 19e, Jardin21 déploie ses 1 500 m² de potager urbain, entre DJ sets, ateliers verts et cuisine de saison. Non loin de là, La Ferme du Rail associe agriculture urbaine et insertion sociale, avec serre maraîchère, aquaponie et restaurant locavore. Autant d’adresses qui prouvent qu’à Paris aussi, la terre se cultive et que le monde paysan, loin d’être cantonné aux champs lointains, continue d’inspirer et de faire pousser des idées au cœur de la ville.

La Ferme de Paris, 24 Rte de la Tourelle 75012 Paris

Jardin21, 12a Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

La Ferme du Rail, 2 bis Rue de l’Ourcq 75019 Paris

4. La campagne s’invite au Bon Marché

Pour prolonger encore l’esprit champêtre, la campagne s’invite en plein cœur du Bon Marché Rive Gauche ! Du 28 février au 19 avril 2026, l’exposition « Tous à la ferme ! » sème un univers bucolique dans les allées, entre matières brutes, objets de décoration et essentiels de jardin. Au programme : ateliers végétaux, tea time rustique-chic, boutique de produits du terroir et inspirations champêtres pour la maison et le potager. Mode, gourmandise et créativité se rencontrent aussi avec des pièces Barbour, des sabots et chapeaux de paille, ou encore des peluches Shaun le mouton et Mon Petit Poney. Une manière originale de cultiver le charme de la ferme… sans quitter Paris.

Tous à la ferme

Le bon marché Rive Gauche, 24 rue de Sèvres 75007 Paris

Entre les pavillons du Salon, le velours des théâtres et les jardins urbains, Paris célèbre cette année la campagne sous toutes ses formes : une invitation à se reconnecter à la terre, même en ville.