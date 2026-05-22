Quand la gastronomie s’invite à l’hôpital avec Toques en Truck

Et si, au lieu d’une cape, les super-héros arrivaient en camion ? C’est tout l’esprit de Toques en Truck, un food truck solidaire qui prend ses quartiers dans les hôpitaux français. Pour cette 10e édition, c’est le chef Alan Geaam qui prend les commandes de l’opération. Du 19 mai au 1er juillet 2026, l’association Tout le monde contre le cancer installera son camion devant 20 établissements, de Paris à Bordeaux, en passant par Toulouse et Reims. L’idée ? Offrir aux patients, à leurs proches et aux soignants de beaux moments de partage. Transformer le parvis d’un hôpital en guinguette éphémère, il fallait y penser… et c’est tout simplement brillant ! On vous raconte cette belle histoire.

Une décennie de gastronomie au service de l’hôpital

Toques en Truck fête ses 10 ans cette année et le bilan est particulièrement gratifiant ! Depuis 2016, cette magnifique initiative a profité à 16 000 personnes dans plus de 200 hôpitaux à travers toute la France. Une aventure à laquelle plus de 80 chefs renommés ont déjà prêté leur talent. L’association Tout le monde contre le cancer orchestre ce projet en plus de ses 1 000 actions solidaires annuelles. Face à un succès grandissant, la demande des établissements hospitaliers ne cesse d’augmenter. Dix ans après, le camion roule toujours, et ce, pour le plus grand bonheur de tous !

Toques en Truck et la gastronomie signée Alan Geaam

Pour cette édition, c’est le chef franco-libanais Alan Geaam qui est aux commandes. Installé à Paris où il a décroché une étoile Michelin, il est reconnu pour sa cuisine mêlant ses souvenirs d’enfance à la gastronomie française. Pour cette expérience, il propose une street food aux saveurs libanaises, adaptée aux contraintes alimentaires de chaque patient. L’expérience s’invite partout dans l’hôpital, avec des repas servis jusque dans les chambres. Les soignants ont leur brunch dédié. En rejoignant des pointures comme Alain Passard, Anne-Sophie Pic ou Dominique Crenn, Alan Geaam confirme qu’avec une telle brigade aux fourneaux, la gelée de l’hôpital peut aller se rhabiller.

Ateliers, diplômes et toques à l’hôpital

Toques en Truck représente bien plus qu’une simple pause de gourmandise. Le temps d’un atelier pâtisserie, les enfants hospitalisés deviennent de véritables petits chefs et repartent fièrement avec un diplôme en poche et le sourire aux lèvres. Patients, familles et équipes médicales se retrouvent autour de la même table pour partager un moment de joie et de convivialité. L’opération Toques en Truck vise à améliorer le bien-être psychologique des patients et visiblement ça marche. Les super-héros en camion ont encore de belles routes à parcourir !

Tout le monde contre le cancer transforme depuis des années les hôpitaux en lieux de vie. Et apparemment, ils ne manquent pas d’idées, ni de bons petits plats !

Photo à la Une : Toques en truck © Tout le monde contre le cancer