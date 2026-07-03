Pluie de chips sur le Tour de France 2026 : dans l’atelier de fabrication de la caravane Vico

On ne s’attend pas à trouver un paquet de chips géant au détour d’une rue de Pantin. Pourtant, c’est bien ici, dans les ateliers Mandarine, que naissent certains des chars les plus impressionnants de la caravane du Tour de France. À l’approche du départ de la Grande Boucle, le 4 juillet 2026 à Barcelone, les artisans donnent vie à une création inédite : la première caravane Vico. Nous sommes allés découvrir les secrets de fabrication de ce décor roulant hors normes.

La caravane, véritable institution du Tour de France

Avant même que les maillots jaunes, verts, à pois et blancs ne s’élancent, un autre spectacle fait déjà courir les foules : la mythique caravane publicitaire. Créée dans les années 1930, elle est devenue au fil du temps un rendez-vous presque aussi attendu que le passage des coureurs. Depuis près d’un siècle, cette joyeuse procession de véhicules aux décors XXL accompagne le Tour de France et participe largement à sa popularité. Chaque été, elle ouvre la route au peloton, passant environ deux heures avant les coureurs, en distribuant des milliers de cadeaux, d’échantillons et de goodies à un public venu parfois dès le matin dans l’espoir d’attraper un bob, un sachet de chips ou quelques bonbons.

Pour cette 113ème édition, les 184 coureurs (dont le très attendu Paul Seixas) partiront de Barcelone avant de rejoindre Paris, précédés, comme le veut la tradition, par près de 180 véhicules parcourant plus de 3 300 kilomètres. Véritable vitrine pour les marques, la caravane est devenue un pilier économique de la Grande Boucle autant qu’un spectacle à part entière. Et avant de faire rêver petits et grands sur le bord des routes, ces impressionnants véhicules passent de longs mois dans des ateliers où tout est fabriqué à la main. Direction Pantin.

Un atelier où tout est fabriqué à la main

En poussant les portes de l’atelier Mandarine, difficile d’imaginer que les gigantesques objets qui s’y trouvent défileront bientôt devant des millions de spectateurs. Au milieu des établis, des pots de peinture et des plaques de polystyrène, une immense pomme de terre est en cours de finition. Plus loin, un paquet de chips haut de plusieurs mètres prend peu à peu sa forme définitive.

Chaque élément est entièrement réalisé à la main. L’entreprise pantinoise est devenue une référence dans la conception de chars événementiels. Parades (Disney, Pride…), événements sportifs, spectacles ou encore caravane du Tour de France : ici, les artisans sculptent, assemblent, soudent, peignent et donnent vie à des objets hors normes qui doivent être aussi impressionnants que suffisamment solides pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Pour y parvenir, une multitude de savoir-faire cohabitent sous le même toit : sculpteurs, menuisiers, serruriers, peintres décorateurs, plasticiens ou encore mécaniciens travaillent main dans la main afin de transformer de simples croquis en décors roulants.

460 000 paquets de chips distribués en 3 semaines

Pour sa première participation à la caravane du Tour de France, Vico a vu les choses en grand. Devenue officiellement la chips du Tour jusqu’en 2028, la marque française, née à Vic-sur-Aisne, souhaitait faire entrer tout l’univers de l’apéritif sur les routes de la Grande Boucle. Tout commence alors par quelques croquis transmis aux équipes de Mandarine. S’ouvre ensuite un travail de conception qui s’étale sur près de sept mois : échanges avec la marque, modélisation du projet, validation des volumes et des contraintes techniques, avant de passer à la fabrication proprement dite. Cette dernière mobilise les artisans pendant près de trois mois. Le cahier des charges est précis : imaginer un immense paquet de chips, un grand bol débordant de chips croustillantes et des éléments rappelant immédiatement l’identité de la marque.

À Pantin, ces dessins prennent peu à peu forme. Une structure métallique sert d’ossature avant d’être recouverte de mousse, de résine et de polystyrène sculpté. Chaque relief est façonné puis peint à la main avec un vrai souci du détail : les chips semblent sortir du sachet et le paquet paraît plus vrai que nature. Mais derrière ce décor spectaculaire se cache un challenge où se croisent trois exigences : le réalisme, pour donner l’illusion d’un paquet de chips géant. L’ergonomie, afin que les animateurs puissent circuler, monter et descendre du véhicule ou distribuer les cadeaux dans les meilleures conditions. Et bien sûr la sécurité, avec des structures suffisamment légères, équilibrées et solides pour résister aux fortes chaleurs, aux intempéries, aux vibrations et aux plus de 3 300 kilomètres parcourus pendant les trois semaines du Tour. Objectif : distribuer pas moins de 460 000 paquets de chips, dont la petite nouveauté saveur raclette, et régaler les spectateurs massés le long des routes.

Dès demain, ce paquet de chips géant quittera les ateliers de Pantin pour prendre la route du Tour de France. Il rejoindra la caravane, ce cortège festif que l’on aperçoit parfois à la télévision, ou que l’on attend des heures sur le bord des routes pour tenter d’attraper un paquet de chips ou un goodie au passage. Une création née aux portes de Paris, dans l’ombre des ateliers Mandarine, façonnée à la main par des dizaines de métiers, et qui s’apprête à vivre sa grande première sur les routes de la 113ème édition du Tour de France.

Tour de France 2026

Du 4 juillet 2026 au 26 juillet 2026