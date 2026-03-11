Un train vintage de retour sur les rails en direction de la Champagne

La locomotive BB 17016 redémarre le samedi 4 avril prochain, pour une journée de voyage peu ordinaire ! L’AAPSL, c’est une poignée de cheminots de la région Paris Saint-Lazare qui se sont donné pour mission, depuis 2015, de sauver les locomotives des lignes de banlieue qui sont destinées à la casse. Préserver, entretenir et surtout faire rouler est le plus beau pari de leur vie depuis onze ans !

On avait déjà vu cette locomotive à l’occasion de quelques sorties ces dernières années. Des virées mémorables qui mettaient tout le monde d’accord. Cette fois, ils visent une destination plus pétillante…direction la Champagne !

Voyage vintage sur les rails de la Champagne

La BB 17016 sifflera le départ depuis Paris-Est à 9h14, il marquera un arrêt à Meaux (9h50) et Château-Thierry (10h24) avant de filer vers Épernay (11h00) et de finir sa trajectoire à Reims (11h26). Le retour se fera dans le sens inverse, avec un départ de Reims à 17h54, pour une arrivée à Paris-Est à 20h03. Derrière la locomotive, trois voitures DEV Inox des années 1960, les fameuses B8 ½ t et B6D, se joindront à la balade. À vrai dire, l’ambiance sera au rendez-vous ! La voiture bar discothèque est une SRj, datant de la fin des années 70. Il est important de noter que ces petits trésors ont vu passer bien des générations de voyageurs jusqu’aux années 1990. Un matériel qu’on ne croise plus nulle part ailleurs, et c’est bien là tout le sel de l’affaire !

Un bus d’époque pour prolonger l’aventure en Champagne

Heureusement, l’aventure ne s’arrête pas sur le quai ! L’AAPSL a noué un partenariat avec l’Association de Sauvegarde des Transports Urbains de Reims. Cette collaboration a permis de proposer trois heures de balade à bord d’un bus Renault PR 180. Autant vous dire tout de suite que durant ce trajet, vous traverserez de magnifiques paysages ! Le village d’Écueil, le point de vue d’Hautvillers ou encore celui de Louvois. D’ailleurs, durant celui-ci, vous pourrez vous ravitailler, histoire de reprendre votre souffle entre deux panoramas.

Une journée entière dans les années 60, accompagnée de quelques coupes de Champagne en prime, si l’envie s’en fait sentir. Que demander de plus à part des billets pour cette excursion ?