À Paris, des consultations gratuites sont mises en place pour les victimes de violences conjugales

Dès ce mois de février 2026, la mairie de Paris Centre a annoncé qu’une permanence juridique gratuite sera mise en place une fois par mois dans ses locaux. L’objectif : accueillir et conseiller les victimes de violences conjugales, alors que 107 féminicides ont été commis en France durant l’année 2024.

Violences conjugales en France : des chiffres alarmants

D’après les dernières données de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), plus de 3 femmes sont victimes chaque jour de féminicide ou tentative de féminicide en France. Les chiffres annoncés pour l’année 2024 sont effarants : 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux, 270 de tentatives de féminicides conjugaux et 906 de harcèlements de leur (ex-)conjoint ayant conduit au suicide ou à sa tentative. Une hausse des violences face à laquelle les associations tirent le signal d’alarme et ne cessent de demander davantage de soutiens financiers.

Une permanence gratuite dans le mois

Face à une hausse du nombre de victimes de violences conjugales, la mairie de Paris Centre a annoncé ouvrir une permanence gratuite au sein de ses locaux, une fois par mois. Celle-ci sera assurée par un avocat du barreau, qui accueillera les personnes soumises à des violences physiques, psychologiques ou économiques au sein de leur couple.

Les victimes pourront être accueillies et conseillées en prenant un rendez-vous via le site Internet ou directement à la mairie de Paris Centre. Qu’elles soient mariées, en couple, pacsées ou séparées, elles pourront être accueillies lors d’une consultation entièrement gratuite qui leur permettront de connaître leurs droits, les dispositifs mis en place pour leur protection, ainsi que les procédures à potentiellement envisager pour leur sécurité sur le long terme.

Une consultation, sans prise en charge

Cette permanence juridique ne permet pas une prise en charge des victimes de violence conjugale. L’avocat présent pourra répondre aux questions et orienter les personnes dans le besoin, mais aucune procédure ni suivi personnalisé ne seront assurés. En cas d’urgence, les victimes peuvent directement contacter les numéros gratuits mis à disposition (le 17, le 112 ou le 114 par SMS). Par ailleurs, le 3919 est également un numéro d’écoute et d’information réservé aux femmes subissant des violences de la part de leur conjoint.

Prendre un rendez-vous gratuit

Contacts et ressources utiles

