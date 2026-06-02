Ce salon réunira 80 créateurs d’art dans un château près de Paris

À seulement 30 km au sud de Paris, le Château de Saint-Jean de Beauregard ouvrira ses portes les 12, 13 et 14 juin 2026 pour accueillir Artisania : un salon entièrement dédié aux artisans d’art. Globes terrestres, bijoux en émail vitrail, stylos-plume laqués à l’urushi, céramiques en grès, sculptures végétales en acier patiné… Une véritable immersion dans la beauté du fait main, accessible à tous les budgets !

Artisania, le salon des créateurs d’art

Artisania est la nouvelle identité d’une manifestation qui existe depuis plus de 15 ans sous l’appellation Fête de la Création et des Métiers d’Art. Si le nom a changé, l’ADN reste le même : être l’événement incontournable pour ceux qui aiment les gestes précis, les matières bien travaillées et les objets qui ont une histoire derrière eux.

Cette édition 2026 réunira près de 80 exposants soigneusement sélectionnés pour investir le Château de Saint-Jean de Beauregard. Les disciplines représentées couvrent un large spectre : céramique et porcelaine, verrerie d’art, bijouterie-joaillerie, maroquinerie textile, marqueterie, ébénisterie, tournage sur bois, sculpture métal, passementerie… Vous pourrez par exemple rencontrer Thierry Testut, qui tourne à la main des stylos-plume en ébonite sublimés par la laque japonaise Urushi, ou encore Pascal Le Bonhomme de Litavis, dont les globes terrestres et célestes sont fabriqués selon des techniques vieilles de plusieurs siècles. Du décoratif au fonctionnel, des pièces uniques aux petites séries, vous tomberez forcément sur un cadeau qu’on ne trouve nulle part ailleurs !

Des animations dans un château près de Paris

Au-delà de l’exposition-vente, Artisania propose tout un programme d’ateliers gratuits pour petits et grands : initiation à la teinture à l’indigo, atelier de tissage pour les enfants dès 7 ans, création de livres zig-zag dès 5 ans, ou encore feutrage humide pour confectionner un savon en laine cardée. Des démonstrations de savoir-faire rythmeront également les trois journées : ciselure bronze d’esprit art nouveau avec Jean-Marie Mentz, horlogerie restauration avec Maurice Durand, Meilleur Ouvrier de France, reliure artisanale, tissage à l’ancienne… Des artisans qui travailleront devant le public et répondront volontiers aux questions.

Le billet pour Artisania comprend les animations, démonstrations, ateliers, mais aussi la visite du parc, du pigeonnier et du potager fleuri du XVIIe siècle, classé Monument Historique et Jardin Remarquable. C’est l’un des rares potagers de château à avoir survécu jusqu’à nos jours ! Enfin, plusieurs cérémonies de remise de prix viendront ponctuer l’événement : le Prix Saint-Jean de Beauregard et le Prix de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, ainsi que le Prix du Public, voté par les visiteurs tout au long du week-end. Une belle échappée le temps d’un week-end, près de Paris, pour revenir avec quelque chose de vraiment unique entre les mains.

Artisania

Château de Saint-Jean de Beauregard

Rue du Château, 91940 Saint-Jean de Beauregard

Vendredi 12 juin de 14h à 19h, samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 19h

Tarifs : 10€, réduit 8€, gratuit – de 18 ans

Billetterie sur place

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