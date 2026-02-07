« À Paris, on respire mieux ! » : la capitale a émis 35% de gaz à effet de serre en moins en 12 ans

À Paris, on respire un peu mieux qu’il y a douze ans ! On ne s’en rend pas forcément compte au quotidien, et pourtant ! En 12 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 35 % à Paris et en Île-de-France. Le chiffre, révélé par Airparif, dit quelque chose de profond sur la transformation silencieuse de la capitale. Une évolution loin d’être anecdotique, dans une métropole longtemps pointée du doigt pour sa pollution.

Une baisse nette, mesurée sur le long terme

Entre 2010 et 2022, les émissions régionales sont passées de 45 à environ 29 millions de tonnes équivalent CO₂. Une chute importante, confirmée par plusieurs études et relayée ces dernières semaines. Cette baisse concerne l’ensemble de l’Île-de-France, avec un poids particulier pour Paris, où les changements ont été les plus visibles et les plus rapides.

Moins de voitures, moins de chauffage fossile

Sans surprise, le secteur des transports joue un rôle central dans cette diminution. La baisse du trafic automobile, la transformation progressive des mobilités et la réduction des véhicules les plus polluants ont contribué à faire reculer les émissions. Même constat côté bâtiments : l’amélioration de l’efficacité énergétique et la diminution du recours aux énergies fossiles, notamment pour le chauffage, ont pesé dans la balance.

Une capitale qui change de rythme

Derrière ces chiffres, il y a aussi un changement de paysage urbain. Des rues plus calmes, moins de voitures thermiques, davantage de place laissée aux circulations douces. Paris ne s’est pas contentée d’afficher des objectifs : la ville a changé de rythme, parfois au prix de débats houleux, mais avec des effets mesurables sur le long terme, qui devraient convaincre du bien-fondé de certaines intiatives.

Une trajectoire encourageante, mais pas suffisante

Si cette baisse de 35 % marque une étape importante, les sources le rappellent : les efforts doivent se poursuivre pour atteindre les objectifs climatiques fixés à l’horizon 2050. La tendance est encourageante, mais elle ne signifie pas que le travail est terminé. Elle prouve surtout qu’une grande ville peut évoluer, lentement mais réellement.

À Paris, la transition écologique ne se lit pas seulement dans les discours. Elle se mesure, chiffres à l’appui -et, parfois, dans l’air que l’on respire. Et ça, ça nous fait plaisir !