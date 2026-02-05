La Ville de Paris vous invite à enquêter sur la dizaine d’espèces de chauve-souris peuplant la capitale

Si vous êtes noctambule, vous avez sûrement déjà vu passer quelques chauves-souris virevoltant dans les airs, à la recherche de nourriture. Mais ces animaux nocturnes sont bien plus nombreux qu’il n’y paraît ! Ainsi, la Ville de Paris et l’association Azimut 230 vous invitent à participer à une enquête, afin de protéger leurs lieux de vie…

Une dizaine d’espèces protégées en Île-de-France

D’après les spécialistes, dix espèces de chauves-souris vivent au sein de la région Île-de-France. Toutes protégées, elles ont l’avantage de vivre la nuit et d’être moins importunées par l’agitation de la vie humaine. En plus de cela, leur présence dans les villes est nécessaire, puisqu’elles permettent de réguler les populations d’insectes et participent ainsi à l’équilibre de notre écosystème.

Si cet animal nocturne est bien connu, son mode de vie et ses habitats méritent d’être davantage étudiés. Ses gîtes se trouvent dans des lieux isolés et cachés, comme des combles, des ponts ou des fissures de façade. Cependant, l’association Azimut 230, spécialisée dans la protection des chauves-souris en Île-de-France, a pris l’initiative, avec la Ville de Paris, de lancer une enquête pour mieux cibler les différents sites et améliorer nos connaissances sur la biodiversité propre à la capitale.

Participez à une enquête

Afin de mieux connaître nos voisines les chauves-souris, un questionnaire a été ouvert en ligne : celui-ci est adressé aux personnes ayant observées ces mammifères nocturnes dans leur lieu d’habitation, non uniquement en vol. D’une durée de cinq minutes, cette enquête vous interrogera sur l’identification de lieux de repos diurnes, de lieux d’hibernation hivernale, de refuge ou de nid pour élever leurs petits. Vous pourrez également préciser les périodes de présence et le type de structure, tout en veillant à ne jamais déranger les animaux. Vos précieuses observations permettront ainsi de favoriser la protection de ces espèces vulnérables.

Des données utiles

Les informations récoltées à la fin de cette enquête permettront, en plus d’améliorer nos connaissances, de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les chauves-souris en Île-de-France. Ainsi, identifier leurs habitats permettra d’adapter l’aménagement de nos espaces urbains et des parcs dans Paris intra-muros, au bois de Vincennes et au bois de Boulogne uniquement. Cette étude renforce aussi la sensibilisation du public à ce sujet.

Image à la une : © Adobe Stock