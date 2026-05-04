Cinéma, épicerie, Mission Locale… le CiNey est le nouveau lieu socioculturel du nord de Paris

Ouvert le 29 avril 2026, le CiNey a aménagé aux numéros 126-128 du boulevard Ney (18e). Ce projet, porté par l’association La Sierra Prod, a pour vocation de démocratiser l’accès à la culture et de favoriser l’insertion sociale. En abritant un cinéma, un restaurant, une épicerie, une cuisine partagée, un bar et une Mission Locale, il offre un nouveau lieu de vie à deux pas de la porte de Clignancourt.

Un nouveau cinéma de quartier

Le 18e arrondissement accueille désormais un nouveau cinéma ! En effet, depuis l’ouverture du CiNey le 29 avril dernier, les riverains peuvent profiter d’une salle de projection « bleue » de 85 places et d’une salle « rouge » de 89 places. Ce nouveau lieu programmera des films du monde et des documentaires avec des séances à petit prix (entre 4 et 9 euros) et un système de ticket suspendu. Géré par l’association La Sierra Prod, le CiNey prévoit également de présenter des avant-premières, d’organiser des rencontres avec des professionnels du cinéma, de lancer des ateliers pour apprendre les différents métiers du secteur et de participer à Mon Premier Festival pour encourager les jeunes réalisateurs.

Restaurant, bar et épicerie Par ailleurs, le CiNey se veut être un lieu culinaire, où l’on peut venir faire des courses dans une épicerie proposant quotidiennement des fruits et légumes de saison, des conserves et des aliments en vrac, avec pour promesse de privilégier les circuits courts. Celle-ci alimente aussi les stocks du bar proche du cinéma, ainsi que les cuisines du restaurant abrité par cette nouvelle adresse : la Table de Cana, ouvert les midis, et les vendredis et samedis soir. Dans l’optique de privilégier une alimentation saine et de lutter contre la précarité, CiNey met aussi une cuisine partagée à la disposition des familles hébergées dans des hôtels sociaux du 18e arrondissement. Dénommée Cocotte, elle est équipée de matériel professionnel et offre un grand espace de convivialité où se préparer à manger, s’échanger des idées et apprendre à se connaître. Un lieu de rencontre et d’insertion En premier lieu, La Sierra Prod a lancé ce projet avec la volonté de favoriser l’insertion sociale. Ainsi, le CiNey abrite l’antenne de la Mission Locale du 8e-17e-18e, où des conseillers accompagnent les jeunes (16-25 ans) dans leur parcours social et professionnel. Avec un axe fort autour de l’entrepreneuriat culturel, ceux-ci sont notamment qualifiés pour encourager les initiatives dans les secteurs de l’audiovisuel, la photographie et la musique. Des studios de musique et de montage vidéo sont ainsi mis à disposition des jeunes, tandis que des formations et des rencontres organisées avec des professionnels leur permettront de mettre un premier pied dans le monde de la culture. Au-delà de ce pôle dédié à l’insertion, le CiNey détient une salle de 100 mètres carrés avec une petite scène, permettant d’accueillir des spectacles et des conférences, mais aussi des associations, des boîtes de production ou des habitants souhaitant louer un espace de travail. Ce nouveau lieu hybride, situé à quelques pas de la porte de Clignancourt, encourage ainsi aux rencontres, à la mixité et à une plus grande égalité des chances. Le CiNey

126-128 boulevard Ney, 75018 Paris

Ouvert tous les jours, 10h-22h À lire également : « C’est une ouverture définitive » : dans le Quartier latin, le cinéma La Clef rouvre Image à la une : CiNey © La Sierra Prod