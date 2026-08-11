L’Opéra de Paris va investir la Tour d’Argent pour un concert exceptionnel

Le temps d’une soirée, la musique va résonner à tous les étages d’une institution parisienne mythique : la Tour d’Argent. Le mardi 8 septembre 2026, des musiciens de l’Opéra de Paris y donneront un concert itinérant qui mènera les convives du Bar des Maillets jusqu’à la terrasse panoramique. Dégustations et vue imprenable sur Paris au programme… pour seulement 32 chanceux !

Un concert qui se découvre étage après étage

Voilà une manière plutôt originale de découvrir cette grande maison parisienne fondée en 1582. Au lieu de s’installer dans une salle et de ne plus en bouger, les spectateurs seront invités à suivre les musiciens à travers différents espaces de la Tour d’Argent. Le voyage commencera au Bar des Maillets d’Argent, au rez-de-chaussée, avec Frédéric Chatoux, flûte solo de l’Opéra national de Paris, et Agnès Crépel, violoniste à l’Opéra de Paris. Ensemble, ils feront notamment résonner les mélodies de La Flûte enchantée de Mozart dans l’atmosphère feutrée du bar.

Il faudra ensuite prendre de la hauteur pour rejoindre l’Appartement d’Augusta. Pierre Lenert, alto solo de l’Opéra de Paris, y retrouvera Cécile Lenert autour d’un répertoire pour deux altos. Une étape plus intime au cours de laquelle seront notamment interprétés Over the Rainbow d’Harold Arlen, la Mélodie des Erinnyes de Jules Massenet ou encore L’Hymne à l’amour.

Bach au sommet de la Tour d’Argent

La troisième partie de cette ascension musicale mènera les participants jusqu’au Toit de la Tour. Aurélien Sabouret, violoncelle solo de l’Opéra de Paris, y interprétera la Première Suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach ainsi que le premier mouvement de la Suite pour violoncelle seul de Gaspar Cassadó. Et le décor devrait être à la hauteur de la musique : la Tour d’Argent domine la Seine depuis le quai de la Tournelle et son toit-terrasse, installé au 7e étage, offre un panorama spectaculaire sur Paris !

C’est justement sur cette terrasse que s’achèvera la soirée. Les musiciens s’y réuniront pour interpréter la Fantaisie sur Carmen de François Borne ainsi que le célèbre Libertango d’Astor Piazzolla. Un dernier concert en plein air, face aux toits de Paris.

Champagne et bouchées de Yannick Franques

La soirée ne sera pas uniquement musicale. Dès leur arrivée, les participants seront accueillis avec une coupe de champagne Tour d’Argent Grand Cru. Le chef Yannick Franques, Meilleur Ouvrier de France à la tête du restaurant gastronomique, accompagnera ensuite le parcours d’amuse-bouches, d’encas salés et de mignardises. Un cocktail ou un mocktail signature imaginé par le mixologue Andy Soto sera également proposé, tandis que les amateurs pourront découvrir une sélection de vins provenant des célèbres caves de la maison. Une expérience qui permet donc de découvrir la Tour d’Argent sous un jour assez inhabituel, en circulant dans ses différents espaces au fil de la musique et des dégustations. Mais il faudra être rapide pour en profiter : seules 32 places sont proposées pour cette soirée !

Concert à tous les étages à la Tour d’Argent

15 quai de la Tournelle, 75005 Paris

Mardi 8 septembre 2026 de 18h30 à 20h30

Tarif : 140 € par personne (champagne, amuse-bouches, encas salés, mignardises et cocktail ou mocktail compris)

Réserver sur le site de la Tour d’Argent

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