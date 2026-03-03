Après 4 ans de travaux, cette église gothique proche de Paris rouvre avec un week-end festif 

À quelques pas de la mairie de Montreuil, l’église Saint-Pierre Saint-Paul aurait été construite dès le XIIe siècle, ce qui en fait l’une des plus anciennes de la région. Après plus de quatre ans de travaux, ce monument historique rouvre enfin ses portes les samedi 7 et dimanche 8 mars 2026 avec des visites guidées, une table ronde et un concert gratuit.

L’une des plus anciennes églises d’Île-de-France

Située au cœur de Montreuil, cette église est un précieux témoignage de l’architecture gothique, bâtie à l’emplacement d’une ancienne église romane. Son chœur constitue le plus ancien vestige de l’édifice : il aurait été construit entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, ce qui en fait l’une des plus vieilles églises d’Île-de-France. À l’origine, il s’agissait d’une église paroissiale des rois de France en résidence à Vincennes. Certains écrits racontent que le roi Saint Louis et sa mère Blanche de Castille s’y rendaient fréquemment, tandis que le roi Charles V et sa future épouse Jeanne de Bourbon y ont été baptisés en 1337.

Un édifice classé aux monuments historiques

L’architecture de l’église Saint-Pierre Saint-Paul a été reconstruite au fil des époques. La façade centrale a été édifiée au XIVe siècle, tandis qu’un nouveau vaisseau est érigé au XVe siècle. Alors que le clocher a été endommagé par la foudre, le monument se présente désormais en une forme rectangulaire, sans transept.

Cette église, qui a été classée au titre des monuments historiques en 1913, a fermé ses portes en 2021 pour mener d’importants travaux de rénovation. Ce chantier conséquent, cofinancé par la Région Île-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), a notamment permis de consolider son clocher et ses charpentes, et de restaurer ses chapelles et ses oeuvres d’art. Alors que les dernières touches ont été apportées au début de l’année 2026, le monument est prêt à rouvrir dès ce mois de mars.

Un week-end de réouverture festif

Pour célébrer la réouverture de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, la Ville de Montreuil prévoit plusieurs festivités ce week-end des 7 et 8 mars 2026. Le samedi, plusieurs visites guidées gratuites vous permettront de découvrir l’histoire de ce monument à différents créneaux (14h30, 15h30, 17h). Une table-ronde évoquera aussi le chantier en compagnie de l’architecte Thomas Gaudig et de René Richard, co-fondateur de l’association Sauvegardons Saint-Pierre – Saint-Paul.

Puis, le dimanche, à 17h, vous pourrez aussi assister à un concert gratuit de l’association Les musicales de Montreuil, avec l’ensemble vocal Soli-Tutti dirigé par Denis Gautheyrie et les solistes de l’orchestre Divertimento dirigé par Zahia Ziouani. Si vous êtes Parisien, il suffit de prendre la ligne 9 du métro jusqu’à la station Mairie de Montreuil : l’église se trouve à quelques mètres seulement !

Église Saint-Pierre Saint-Paul

2 rue de Romainville, 93100 Montreuil

Réouverture les 7 et 8 mars 2026

À lire également : L’église de la Madeleine entrera dans une nouvelle phase de travaux en 2026