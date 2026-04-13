Elena Mirò : rue Saint-Roch, une boutique qui donne envie de refaire sa garde-robe

C’est au 16 rue Saint-Roch qu’Elena Mirò a installé sa boutique parisienne. La marque lifestyle italienne y met en avant Rosso Mirò, sa capsule printemps-été 2026, imaginée comme un vestiaire féminin, contemporain et agréable à porter. Une belle occasion de découvrir cette maison qui a célébré l’an dernier ses 40 ans, et qui entend renforcer sa présence en France à travers ce nouveau flagship parisien.

Une boutique bien placée

Située à l’angle de la rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement, la boutique Elena Mirò a naturellement trouvé sa place dans ce quartier très fréquenté de la capitale, où les belles adresses mode ne manquent pas. On y découvre un univers élégant, pensé pour faire exister la marque à Paris dans un cadre cohérent avec son positionnement, à la fois premium, féminin et accessible.

Depuis 1985, Elena Mirò développe une mode féminine attentive aux coupes, au tombé et au confort, avec cette envie de proposer des pièces qui mettent en valeur tout en restant simples et faciles à porter. Fondée à Alba, dans le Piémont, la marque fait partie du Groupe Mirolglio et est aujourd’hui présente dans plus de 30 pays à travers son site, ses boutiques et des partenaires sélectionnés. À Paris, ce flagship européen repensé incarne donc bien plus qu’un simple point de vente : il permet de mieux découvrir tout l’univers Elena Mirò.

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Rosso Mirò à l’honneur

C’est justement ce que l’on retrouve dans Rosso Mirò, la capsule SS26 que la boutique met actuellement en lumière. La collection déploie une féminité contemporaine et décontractée, avec des pièces que l’on imagine facilement porter du matin au soir. L’esprit est très citadin, fluide, affirmé, mais sans excès, ce qui permet d’avoir de l’allure sans se sentir enfermée dans des vêtements trop rigides, et de rester élégante tout en gardant une vraie liberté de mouvement.

On y retrouve des ensembles coordonnés, des détails inspirés du tailleur, des volumes plus souples, des surchemises oversize, des bermudas, des robes longues, des combinaisons à rayures, mais aussi quelques pièces plus marquantes, comme la jupe paréo à imprimé grain de café. L’ensemble compose un vestiaire à la fois féminin, urbain et facile à vivre, avec des silhouettes que l’on peut réellement se projeter à porter. C’est sans doute ce qui fonctionne le mieux ici : une collection qui a du style, mais qui ne semble jamais compliquée à apprivoiser au quotidien.

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Une allure plus libre

À travers ses collections, on comprend assez bien ce que défend Elena Mirò. La marque italienne mise sur une mode qui accompagne les femmes sans les enfermer dans une silhouette unique ni dans des codes trop rigides. En France, ses collections sont proposées du 38 au 54, avec une attention particulière portée à la liberté de mouvement, à la polyvalence et à une forme d’élégance qui passe avant tout par la justesse des coupes.

Dans la boutique du 16 rue Saint-Roch, Rosso Mirò traduit bien cet esprit, avec de belles matières, des lignes contemporaines, des imprimés bien dosés, et surtout des vêtements pensés pour vivre au-delà d’une seule saison. On retrouve ici cette approche plus libre et consciente de la mode que revendique la marque, avec l’idée d’habiller les femmes sans les réduire à des stéréotypes. Pour celles qui aiment découvrir de nouvelles adresses mode à Paris, tout en cherchant des pièces vraiment faites pour être portées, et pas seulement jolies sur un cintre, la boutique parisienne d’Elena Mirò mérite le détour lors d’une prochaine virée shopping.

FAQ de la boutique Elena Miro a Paris

Où se trouve la boutique Elena Miro a Paris ?

La boutique Elena Mirò se situe au 16 rue Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, à l’angle de la rue Saint-Honoré.

Quelle collection Elena Miro met-elle en avant dans sa boutique parisienne ?

La boutique parisienne met particulièrement à l’honneur Rosso Mirò, la capsule printemps-été 2026 de la marque.

Que retrouve-t-on dans la collection Rosso Miro ?

Rosso Mirò propose un vestiaire féminin, contemporain et facile à porter, avec des ensembles coordonnés, des robes longues, des combinaisons a rayures, des bermudas, des surchemises oversize et des pièces inspirées du tailleur.

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Image en Une : Façade de la boutique Elena Mirò rue Saint-Roch et intérieur de l’adresse parisienne.

Mélina Hoffmann