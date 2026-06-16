Mettre toute l’Europe en canette, le pari fou de la marque de boissons engagée EMBRACE

Boire de l’eau, c’est souvent la dernière chose dont on a envie. C’est fade, ça manque de caractère, et un soda a vite fait de gagner la bataille. Mais si vous cherchez une boisson qui hydrate vraiment tout en ayant du goût, EMBRACE mérite toute votre attention ! Cette marque de boissons réinvente l’art de s’hydrater en vous embarquant dans un véritable road trip gustatif. Toute la rédac’ a eu la chance d’y goûter lors d’un déjeuner en terrasse et le verdict était unanime. Nous n’avons pas pu garder ça pour nous !

L’Europe mise à l’honneur avec des créations collectives et uniques

Pour lancer ce concept, EMBRACE a vu les choses en grand, jusqu’au nombre de ses créateurs. 47 Européens venus de 47 pays différents se sont rassemblés autour de cette aventure à la fin de l’année 2024. Aujourd’hui, cette marque et tous ses cofondateurs bousculent joyeusement nos habitudes de consommation ! Pour commencer, EMBRACE a choisi le statut de société à mission pour défendre la valorisation des terroirs du continent européen, tout en soutenant l’agriculture locale et le voyage. Côté emballage, le plastique, lui, ne fait pas partie de l’aventure, place aux canettes en aluminium totalement recyclables. En parallèle, la marque mène aussi une vraie chasse au gaspillage. Elle choisit de créer ses boissons en sauvant des fruits qui ne rentrent pas dans les critères de beauté de l’époque. Ces fruits sont d’habitude boudés par les supermarchés, alors qu’ils débordent de saveurs. Cet engagement met en lumière des producteurs passionnés à l’image de Jean-Do qui bichonne ses pamplemousses en Corse, ou de Bruno et Julien, les rois du cassis en Bourgogne.

Des boissons créées sans faire de compromis

Côté recettes, EMBRACE fait de notre santé une priorité, sans jamais sacrifier le plaisir ! Le credo de la maison tient en une formule magique, le triple zéro, zéro additif, zéro conservateur, zéro édulcorant. Cette démarche offre aux boissons des profils nutritionnels ultra-légers qui affichent entre 5 et 20 kcal pour 100 ml selon les versions. Chacune des recettes porte le nom d’une grande ville européenne. On trouve d’abord les eaux pétillantes aromatisées comme l’infusion citron-pamplemousse de Palerme, la version pastèque d’Athènes ou celle de Copenhague au citron. Viennent ensuite les “fruit sodas”, fruités et pétillants, avec le combo grenade-cassis de Berlin ou le citron-framboise de Londres. Pas de panique, pour les amateurs de boissons non gazeuses, la marque propose aussi des options plus douces et sans bulles, comme des thés noirs de Séville et d’Amsterdam, ou la délicieuse citronnade de Porto.

Un engagement tourné vers l’aventure et la création

EMBRACE a aussi pour objectif de pousser les esprits audacieux à l’exploration. La marque profite de l’été pour lancer une belle initiative, le programme EMBRACE Spring-Summer 2026. Ce projet soutient et finance jusqu’à 47 voyages en sac à dos à travers toute l’Europe. Ce coup de pouce s’adresse aux jeunes, aux étudiants ou aux collectifs qui portent des projets culturels, sportifs, artistiques, écologiques ou solidaires. Après tout, c’est l’occasion rêvée de partir à l’aventure et de voir ce qui se passe ailleurs ! Concrètement, les lauréats reçoivent une palette de 2 400 canettes d’une valeur de 4 800 €. C’est un très bon début pour financer leur périple ou animer des événements. Mais ce n’est pas tout, les gagnants seront aussi directement connectés avec le réseau des 47 cofondateurs de la marque ! Cela leur permettra de découvrir des adresses secrètes, des expériences hors des sentiers battus et des initiatives locales uniques !

En plus de proposer des boissons saines aux saveurs d’Europe, EMBRACE soutient concrètement l’exploration et les initiatives locales. C’est un beau projet collectif et écoresponsable, que l’on devrait suivre de très près !

EMBRACE

Disponible en ligne et dans une sélection d’épiceries fines et de points de vente partenaires.

Plus d’infos sur le programme Embrace Spring-Summer 2026 ici.

Photo à la Une : Canettes colorées d’EMBRACE © Instagram officiel EMBRACE