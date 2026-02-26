Dégustation, démonstration, concours… La Fête du Pain revient sur le parvis de Notre-Dame au printemps

Installée comme chaque année sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la 30e édition de la Fête du Pain revient du vendredi 8 au dimanche 17 mai 2026. Pour ces dix jours, cette grande boulangerie proposera des dégustations, démonstrations et animations aux Parisiens.

Le retour de la fameuse Fête du Pain

Cette année encore, un grand chapiteau de plus de 500 m2 va aménager en plein cœur du centre de la capitale. Installé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il accueillera plusieurs boulangers et pâtissiers du Grand Paris à l’occasion de la 30e édition de la Fête du Pain. Lancée en 1996 par Jean-Pierre Raffarin, alors ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat, la Fête du Pain revient chaque année autour du 16 mai, jour de la Saint-Honoré, le patron des meuniers et des boulangers.

À l’occasion de cette dizaine de jours, vous pourrez découvrir différentes techniques de fabrication de pains, de pâtisseries ou de farine. En rencontrant plusieurs artisans boulangers, vous pourrez aussi en apprendre davantage sur la fameuse baguette traditionnelle, les croissants, les éclairs ou toute autre pâtisserie dont vous raffolez.

Démonstrations et dégustations

Pour cette 30e édition de la Fête du Pain, une grande boutique sera reconstituée avec la présence de dizaines de boulangers parisiens. Au programme : concours, remises de prix, démonstrations de savoir-faire, dégustations de pains et de pâtisseries. Pour les trois derniers jours de l’événement, vous pourrez aussi assister en temps réel à des créations inédites réalisées par des artisans ayant reçu le titre de Meilleur Ouvrier de France.

Le concours de la meilleure baguette

La Fête du Pain, c’est aussi le moment de lancer le Concours national de la meilleure baguette de tradition française sur le parvis de Notre-Dame. Cette compétition récompensera l’artisan ayant réalisé la meilleure baguette de tradition française, après concertation d’un jury de professionnels et de consommateurs. L’occasion aussi de rendre hommage à cette emblématique recette, désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2022.

La Fête du Pain

Parvis de la cathédrale Notre-Dame, 75001 Paris

Du 8 au 17 mai 2026

Image à la une : © Adobe Stock