Feu d’artifice et Fête nationale à Paris : les meilleures adresses où célébrer les 13 et 14 juillet 2026

Cette année, les célébrations de la Fête nationale commencent dès la veille puisque le feu d’artifice de la Tour Eiffel sera exceptionnellement tiré le 13 juillet. Pour l’admirer sans être noyé dans la foule, plusieurs adresses sortent le grand jeu : rooftops, terrasses panoramiques, dîner au champagne, croisière sur la Seine ou encore bal populaire géant… Voici les plus beaux endroits où célébrer les 13 et 14 juillet 2026 à Paris !

1. La Douce Heure par St-Germain, le rooftop des Galeries Lafayette

Pour la saison estivale, La Douce Heure a installé son décor inspiré de la French Riviera sur le toit-terrasse des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Avec sa vue sur l’Opéra Garnier, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, c’est le spot parfait pour voir le feu d’artifice, un cocktail St-Germain à la main. À accompagner des assiettes d’été de Cyril Lignac à partager : La Florale, avec crudités et tzatzíki, La Fraîcheur, autour d’un crudo de dorade au sureau, œufs mimosa sauce vitello et pastèque feta, ou La Douceur, avec tropézienne, salade de pêches à la verveine et glace à la fleur de sureau. Sans réservation ni menu imposé, c’est vraiment notre plan préféré pour le 13 juillet !

La Douce Heure par St-Germain

Galeries Lafayette Paris Haussmann

Accès par le 25 rue de la Chaussée-d’Antin 75009 Paris (puis 8e étage)

2. Le Picnic by Veuve Clicquot, un dîner chic au 7e Ciel du Printemps

Pour admirer le feu d’artifice depuis les toits de Paris, Le Picnic by Veuve Clicquot est tout aussi spectaculaire. Niché sur la terrasse du 7e Ciel du Printemps Haussmann, ce rooftop avec vue sur la coupole du Printemps, l’Opéra et la Tour Eiffel vous attend le soir du 13 juillet avec ses nappes graphiques, ses paniers en osier, son art de la table signé Souleiado et ses cuvées iconiques Veuve Clicquot. Le menu est confié aux chefs du Printemps, Xavier Pistol et Bryan Esposito, avec mises en bouche fraîches, entrées estivales, plats de saison entre terre, mer et végétal, et desserts gourmands autour des cuvées Brut Carte Jaune et Brut Rosé. Une soirée chic et gourmande en perspective !

Le Picnic by Veuve Clicquot

Terrasse du 7e Ciel, 7e étage du Printemps Haussmann (magasin Printemps Femme)

64 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Dîner le 13 juillet 2026 à partir de 20h45, feu d’artifice à 23h

Réservations via Zenchef

3. Pullman Paris Tour Eiffel, au premier rang face à la Dame de Fer

À quelques pas de la Tour Eiffel, le Pullman Paris Tour Eiffel fait partie des adresses les plus évidentes pour voir le feu d’artifice dans des conditions optimales. Pour ce 13 juillet, l’hôtel propose plusieurs expériences entre rooftop, salons panoramiques et restaurant, toutes pensées pour admirer le spectacle face à la Dame de Fer. Le rooftop 10e Ciel promet une soirée particulièrement élégante et festive, avec champagne, créations gourmandes du chef et surtout un panorama extraordinaire aux premières loges ! Selon la formule choisie, les invités pourront aussi profiter des espaces Carré Or, Premium, VIP, ou encore du restaurant FRAME, où le chef Alexandre Willaume signera des menus de saison pour accompagner cette soirée exceptionnelle.

18 avenue de Suffren, 75015 Paris

Places limitées, réservation obligatoire sur le site du Pullman Paris Tour Eiffel

4. Garden Parvis, le grand bal populaire du 14 juillet à La Défense

Le 14 juillet, direction Garden Parvis pour une version plus populaire et familiale de la Fête nationale. Le festival ouvrira dès 8h afin d’accueillir le public face à la Grande Arche pour admirer la parade aérienne, prévue entre 10h et 10h30. La suite de la journée prendra des airs de fête tricolore XXL avec le plus grand banquet des Hauts-de-Seine à 11h30 : une immense tablée où chacun pourra déjeuner grâce aux restaurants présents sur place ou venir avec son propre repas. Puis, de 12h à 17h, Garden Parvis accueillera un grand bal populaire avec fanfare, reprises de chansons françaises et ambiance guinguette contemporaine. Les pompiers des Hauts-de-Seine seront aussi présents avec des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours. Un événement gratuit à ne pas louper !

Garden Parvis

Parvis de Paris La Défense

Le 14 juillet 2026 de 8h à 17h

Entrée gratuite

Plus d’infos sur le site d’Archie

5. Corail, un dîner face à la Tour Eiffel

Installé sur la terrasse du Musée d’Art Moderne de Paris, Corail vous convie à une soirée du 13 juillet face à la Tour Eiffel, avec un menu dégustation pensé pour accompagner à merveille le feu d’artifice. La soirée commence par une coupe de Moët & Chandon Impérial Brut, avant un dîner très estival. Au choix : carpaccio de sériole, citronnelle et caviar, salade de haricots verts à la truffe fraîche, chateaubriand Rossini, bar au beurre blanc et caviar, mezzi rigatoni à la truffe, puis desserts autour du citron, de la framboise, de la pistache, de la pêche blanche et de la verveine. Une adresse raffinée pour ceux qui veulent profiter du spectacle sans quitter la table !

Corail

11 avenue du Président-Wilson, 75016 Paris

Infos et réservations sur le site de Corail

6. Balcon, le rooftop convivial des Galeries Lafayette

Perché sur le toit des Galeries Lafayette, Balcon propose une version plus décontractée du 13 juillet tout en offrant un point de vue privilégié sur la capitale en fête. Ici, on s’installe, on partage, puis on lève les yeux lorsque la Tour Eiffel s’illumine. Dans l’assiette, le menu signé Julien Sebbag joue la convivialité : gravelax de saumon et myrtille en entrée, filet de bœuf de Galice et chimichurri maison ou coquillettes truffées à picorer, avant une pavlova aux fruits rouges. Une soirée joyeuse, sans chichis, où le feu d’artifice devient presque le dernier service du dîner !

25 rue de la Chaussée-d’Antin, 75009 Paris

Infos et réservations sur le site de Balcon

7. Paradis sur Seine, une croisière-gala avec le Paradis Latin

Pour une soirée vraiment hors du commun, le Paradis Latin organise une croisière-gala à bord de l’un des plus grands bateaux des Yachts de Paris, celui qui avait accueilli la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Au programme de ce Paradis sur Seine : embarquement quai Henri-IV, cocktail Lenôtre et champagne Bollinger sur le pont, dîner, spectacle exclusif de la troupe du cabaret, puis positionnement face à la Tour Eiffel pour admirer le feu d’artifice aux premières loges. La soirée se poursuivra ensuite en musique, avec une soirée dansante jusqu’à 1h du matin.

Paradis sur Seine

Embarquement quai Henri-IV, Paris

Plus d’infos et réservations sur le site du Paradis Latin

Cette année, les festivités prennent donc deux visages : le 13 juillet, avec des dîners et rooftops pensés pour admirer le feu d’artifice dans un cadre privilégié, puis le 14 juillet, avec une grande journée populaire à Paris La Défense. Champagne sur les toits, dîner face à la Tour Eiffel, cabaret sur la Seine ou banquet géant : il ne reste plus qu’à choisir la façon dont vous souhaitez célébrer la Fête nationale !