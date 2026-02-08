1 300 hectares, 1 million d’arbres plantés : à 25 km de Paris, une forêt XXL est en train de naître

C’est un projet d’une ampleur rare en Île-de-France : la forêt de Maubuisson, en cours de création dans le Val-d’Oise et l’Oise, s’étendra à terme sur plus de 1 300 hectares. Une surface inédite, présentée comme la plus grande forêt créée en France depuis plus de quatre siècles et le projet de forêt de Colbert.

Un million d’arbres, plantés sur d’anciens sols agricoles et industriels

Depuis 2020, près de 800 000 arbres ont déjà été plantés, avec un objectif affiché d’un million à terme. Chênes, charmes, érables, tilleuls, bouleaux, alisiers blancs, cormiers, églantiers, cèdres du Liban ou encore essences plus méridionales : près de 30 essences différentes ont été sélectionnées, afin de créer une forêt plus résistante au changement climatique.

Le défi était de taille. Le site, longtemps morcelé, comprend des sols dégradés et parfois pollués, héritage d’anciennes activités agricoles et industrielles. Un travail de fond a été mené pour dépolluer, restaurer et rendre ces terres à nouveau vivantes.

Une forêt pensée pour durer

La forêt de Maubuisson n’est pas un simple projet de reboisement. Elle a été conçue comme un écosystème complet, avec des zones boisées, des clairières, des corridors écologiques et des chemins doux. L’objectif : recréer de la biodiversité, stocker du carbone, lutter contre les îlots de chaleur, tout en laissant le temps faire son œuvre.

Déployé entre sept communes du Val-d’Oise, cet immense poumon vert a coûté environ 84 millions d’euros, financés par les communes, le département et la région. Son nom ? Il est un hommage au domaine de Maubuisson fondé par Blanche de Castille en 1236.

Un futur espace ouvert au public

À terme, la forêt sera accessible aux promeneurs, avec des itinéraires pédestres et des événements culturels et pédagogiques. Elle fait déjà partie de certaines programmations, comme les Nuits des Forêts, qui proposent de découvrir ces paysages en devenir, de jour comme de nuit.

Une nouvelle frontière verte aux portes de la capitale

À l’heure où la région parisienne manque cruellement d’espaces naturels continus, la forêt de Maubuisson s’impose comme un projet structurant, à la fois écologique, paysager et symbolique. Une forêt qui ne surgit pas d’un coup, mais qui pousse lentement — arbre après arbre — à quelques kilomètres seulement du périphérique.