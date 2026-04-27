Une halle gourmande avec huîtres à 1€, yoga et DJs ouvre à 20 min de Paris

La combinaison yoga le matin, huîtres à 1€ l’après-midi et DJ set le soir ressemble à un programme de vacances et pourtant, vous pourrez bientôt le vivre à seulement quelques stations de RER A de Paris. Ce 30 avril 2026, la Halle de la Varenne ouvre ses portes à Saint-Maur-des-Fossés, et elle a visiblement tout d’une adresse qu’on va s’empresser d’aller visiter !

Une nouvelle halle gourmande

La Halle de la Varenne n’est pas un food court « concept » de plus pour réanimer un quartier puisqu’elle est adossée au marché couvert historique de la Varenne, l’un des plus fréquentés du Val-de-Marne. Romain Dadoun, qui porte le projet, est le gérant du marché et il souhaitait créer un lien direct entre les étals et l’assiette. La Halle réunit donc 8 espaces (La Mer, Les Planches, Le Bistrot, Le Végétal, Le Café Gourmand…) où vous pourrez déguster les produits qui viennent de la porte d’à côté. Et le tout, sans réservation.

Du yoga aux Djs, en passant par les huîtres

Une programmation alléchante est également prévue. Les jeudis et dimanches matin démarreront avec une séance de yoga suivie d’un petit-déjeuner du marché. Puis, un bar à huîtres à 1€ prendra le relais, suivi de DJ sets dont l’agenda sera bientôt disponible en ligne. Le mercredi après-midi, rendez-vous pour les ateliers enfants et animations familles. Et au fil des saisons, une guinguette estivale, des concerts live ou encore des tournois de fléchettes viendront faire monter l’ambiance !

La renaissance d’un marché historique

À deux pas, le marché couvert d’Adamville rouvrira lui aussi après plusieurs mois de travaux, avec une inauguration festive prévue le samedi 9 mai 2026. La nouveauté qui retient notre attention, c’est l’Atelier du Marché : un espace de cuisine pédagogique (unique en son genre en Île-de-France !) directement intégré au marché, autour d’une grande table. On choisit ses ingrédients sur les étals le matin, on les cuisine avec un chef, et on les déguste dans la foulée. Le marché retrouvera également ses 80 commerçants habituels, ainsi que des casiers Click & Collect accessibles 7/7 jusqu’à 22h.

Avec la Halle de la Varenne et le marché d’Adamville, Saint-Maur-des-Fossés s’impose doucement comme une nouvelle destination gourmande du Val-de-Marne. Deux bonnes raisons de prendre le RER A depuis Paris pour aller s’y régaler !

Halle de la Varenne

Saint-Maur-des-Fossés (94)

Ouverture le 30 avril 2026 à 18h

Plus d’infos sur www.halledelavarenne.com

Instagram @halledelavarenne

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