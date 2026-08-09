Ces jardins méconnus d’Île-de-France accueillent des événements étonnants tout l’été

Le calme du mois d’août est sans doute le meilleur moment pour sortir du périph’ et découvrir des jardins que l’on ne connait pas forcément. C’est pourquoi, jusqu’au 30 août 2026, Jardins ouverts en Île-de-France investit près de 200 espaces verts et patrimoniaux avec des installations artistiques, concerts, spectacles, visites et ateliers : une belle manière d’explorer autrement le patrimoine francilien, d’autant que de nombreux rendez-vous sont gratuits !

200 jardins à découvrir en Île-de-France

On l’oublie parfois, mais il suffit de s’éloigner de quelques kilomètres de Paris pour tomber sur des jardins remarquables, des domaines historiques, des maisons d’artistes, des forêts ou encore des fermes urbaines dont on ignorait parfois totalement l’existence… Alors chaque été depuis 2017, Jardins ouverts en Île-de-France transforme ces espaces en immenses terrains de jeu culturels. Cette année, 200 jardins participent à cette 10e édition, avec de la danse, de la musique, du cirque contemporain, de la photographie, de la poésie, des installations ou encore des ateliers créatifs. Et l’événement a largement eu le temps de trouver son public : en 10 éditions, 4000 événements ont été programmés dans plus de 1500 jardins, attirant près de 600 000 visiteurs.

Des évenements étonnants tout le mois d’août

La programmation est aussi riche que la variété des lieux à explorer, et évolue au fil des semaines. Le samedi 15 août, le domaine régional de Villarceaux propose par exemple une balade au crépuscule avec le photographe Thierry Tavoni. Le lendemain, il sera possible de suivre une visite guidée du jardin de la Maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise ou de participer à un atelier consacré aux boutures d’été au jardin Terre de Vert. Du 19 au 29 août, la Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre à Éragny-sur-Oise accueillera une exposition de cyanotypes de Lucie Linder, avec une nocturne jusqu’à 23h le vendredi 28 août. À Versailles, le jardin du musée Lambinet accueillera de grands jeux le 19 août, puis des ateliers de découverte des arts du cirque pour les enfants le 27 août.

Un dernier week-end particulièrement animé

Pour terminer l’été, Jardins ouverts prévoit plusieurs rendez-vous spectaculaires les 29 et 30 août. À L’Île-Saint-Denis, Lil’Ô accueillera ainsi un étonnant « lâcher de clowns » imaginé par Le Samovar le samedi 29 août. Le même jour, la compagnie Retouramont investira le Domaine national de Champs-sur-Marne avec Verticale de poche, une performance portée par deux danseuses sur une structure verticale. Le dimanche 30 août, on pourra notamment partir pour une balade contée avec un âne dans la forêt régionale de Verneuil, assister au concert Chansons durables au Domaine national de Rambouillet, écouter des fables de La Fontaine au Fonds culturel de l’Ermitage à Garches ou encore découvrir une performance musicale à Nemours.

Des œuvres d’art installées au milieu des jardins

En plus des animations ponctuelles, des oeuvres d’art sont visibles dans les jardins tout l’été. À Versailles, par exemple, le Potager du Roi accueille C’était un éternel printemps, une fresque monumentale de Delphine Delas. L’artiste y fait dialoguer différentes époques de l’histoire du lieu, de Jean-Baptiste de La Quintinie et Louis XIV jusqu’aux jardiniers et à la vie végétale qui animent encore aujourd’hui le potager. À Châtenay-Malabry, dans le domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, la Maison de Chateaubriand accueille quant à elle TREE HUG, une œuvre de Monsieur Plant représentant des bras enlaçant un tronc d’arbre. Au Hangar Y de Meudon, ALBÉDO 85% d’Ilona Mikneviciute prend la forme de voiles blancs suspendus dans le paysage, tandis que le Domaine national de Saint-Cloud présente l’exposition photographique Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France. Autant de bonnes excuses pour découvrir ces lieux pour la première fois, ou les regarder d’un œil complètement différent, et terminer l’été avec une escapade au vert sans partir loin de la capitale !

Jardins ouverts en Île-de-France

Jusqu’au 30 août 2026

Près de 200 jardins et espaces naturels en Île-de-France

De nombreux rendez-vous sont gratuits, certaines visites et activités sont payantes ou sur inscription

Programme complet sur le site de Jardins Ouverts