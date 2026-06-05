Les Jeux du Val-de-Marne 2026 : le sport pour tous passe en mode urbain avec « Chat’Bouge »

En partenariat avec le Val de Marne

Le département du Val-de-Marne vous donne rendez-vous du 30 mai au 14 juin 2026 pour une nouvelle édition gratuite et inclusive de ses célèbres Jeux ! Cette année, l’objectif est de rendre le sport accessible à tous, quel que soit l’âge ou le handicap, avec le soutien des athlètes Dora Tchakounté, Marie-Divine Kouamé, Ethan Cormont, Timothée Adolphe et Sandra Darbès Takam. La grande nouveauté de cette édition s’appelle « Chat’Bouge », un concept inédit qui promet de secouer le parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi !

Chat’Bouge : le jeu du chat et de la souris version XXL

C’est la nouveauté phare du mercredi 10 juin 2026, et ça va sauter de partout ! Inspiré du Chase Tag, la déclinaison ultra-sportive du parkour qui cartonne sur les réseaux, Chat’Bouge revisite le traditionnel jeu du chat et de la souris dans une version grand public, ludique et totalement accessible.

Le chat et la souris version 2.0

Pas besoin d’être un ninja de l’extrême pour s’amuser, l’objectif principal reste le plaisir du jeu, la convivialité et le partage entre générations. Quatre terrains de 10 mètres sur 10 seront installés sur la plaine nord du Parc des Sports pour des duels mémorables. Pour éviter les bleus et garantir un maximum de fun, des modules gonflables seront spécialement aménagés pour l’occasion. Le principe est simple : le chasseur et le chassé s’affrontent lors de rounds d’une durée de 20 secondes dans la structure gonflable avec plein d’obstacles à l’intérieur (mais pas de jaloux ni de mauvaise ambiance puisqu’il n’y a pas de classement officiel, juste de l’agilité, de la stratégie et pas mal de fous rires) !

Inscriptions juste ici

Du gros son, des grands sauts et des food trucks

Autour des terrains, un big festival de culture urbaine vous attend. Vous pourrez vous essayer au parkour, tester votre sens du rythme avec le hip-hop et le double dutch, ou défier vos proches au babyfoot humain, au pickleball, aux joutes et même à l’ultimate pong (un tennis de table géant assez loufoque). Pour parfaire l’ambiance de cette fin de journée, un DJ montera le son, une selfiebox immortalisera vos plus belles grimaces et des food trucks seront là pour caler les grosses faims après l’effort !

Des ados aux collègues de bureau, tout le monde en piste !

La journée commencera avec les collégiens en partenariat avec l’UNSS 94, avant de s’ouvrir au grand public pour des sessions qui s’annoncent épiques. Le créneau de 16h à 18h sera réservé aux jeunes de 12 à 18 ans accompagnés d’un adulte (l’occasion idéale de voir si les ados courent vraiment plus vite que leurs parents). Puis place à la session afterwork de 18h à 21h pour décompresser entre collègues ou amis et régler ses comptes gentiment sur le terrain. L’événement est entièrement gratuit mais l’inscription en équipe est obligatoire, alors préparez vos meilleurs profils puisque les équipes du département filmeront et photographieront vos exploits !

Les autres grands rendez-vous de l’édition 2026

Si Chat’Bouge compte bien voler la vedette le 10 juin, les Jeux du Val-de-Marne réservent d’autres moments mythiques où il faudra mouiller le maillot !

Plongeon et barres de rire à la Val’Dingo

Le dimanche 7 juin, la célèbre Val’Dingo 94 fait son come-back ! Cette course d’obstacles complètement déjantée sur la plaine sud du Parc des Sports passe en mode 100% inclusif cette année. La grande nouveauté est un parcours inédit de 2 km complètement accessible pour que les personnes en situation de handicap partagent la même gadoue que les autres coureurs dès l’âge de 6 ans, en plus des traditionnels parcours de 5 km avec 26 obstacles et de 7 km avec 34 obstacles pour les plus téméraires.

À noter : Inscription possible sur place le jour J pour les créneaux de 12h45, 13h45 ou 14h45.

Objectif podium en famille au Parc du Tremblay

Le samedi 13 juin, de 13h à 17h, on change de décor pour se poser au Parc du Tremblay qui accueillera le Challenge Olympique du CDOS. C’est la journée idéale pour une sortie en famille avec une vingtaine d’activités sportives et culturelles gratuites ! Vous pourrez vous prendre pour un mousquetaire ou un champion de boxe, tester l’aviron, le karaté, ou participer à des ateliers de sensibilisation hyper enrichissants comme le cécifoot (le football pour personnes malvoyantes).

Toutes les animations des Jeux du Val-de-Marne sont gratuites, mais pour éviter de rester sur la touche, pensez à bien réserver vos places pour Chat’Bouge et la Val’Dingo 94.

Comment venir ? Depuis Paris, via le RER E ou A + bus locaux

Image en couverture © Département du Val-de-Marne