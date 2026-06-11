L’alimentation fraîche, une autre alternative pour les repas de votre chien

Manger équilibré, ça concerne aussi votre chien. En alternative aux croquettes ou pâtés, l’alimentation fraîche est privilégiée par certains nutritionnistes canins pour avoir des repas complets et variés dans la gamelle. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? On fait le point !

Qu’est-ce que la nourriture fraîche pour chiens ?

Lorsqu’on évoque la nourriture pour chiens, on songe souvent aux croquettes industrielles ou aux pâtés en conserve. Mais depuis plusieurs années, une autre alternative est proposée sur le marché alimentaire dédié à nos compagnons à quatre pattes : la nourriture fraîche.

De quoi s’agit-il exactement ? Tout comme pour les humains, la nourriture fraîche est une préparation d’ingrédients cuits ou crus, comme de la viande, des légumes, des fruits ou des céréales, qui assure l’équilibre nutritionnel des chiens. Deux options sont alors proposées : les rations ménagères consistant à composer et cuire soi-même le repas, ou le BARF (Biologically Appropriate Raw Food) qui est un régime à base de viande, fruits, abats et légumes crus sans produits transformés.

Les bienfaits et les prérequis

Actuellement, des chercheurs s’intéressent aux conséquences d’une alimentation fraîche sur la santé générale des chiens. Plusieurs études ont rapporté que ce régime contribue à enrichir la diversité du microbiote et facilite la digestion des nutriments chez l’animal. Privilégier un régime sans aliments transformés permettrait aussi de réduire les maladies inflammatoires au niveau de l’intestin, d’améliorer le pelage et l’hydratation de la peau.

Pour que cette alimentation garde toutes ses propriétés, il faut bien respecter la chaîne du froid depuis la préparation jusqu’à la gamelle. Le plus important est surtout de conserver les repas dans un réfrigérateur ou un congélateur afin d’empêcher la contamination des produits. Sur le long terme, ce changement de régime peut ainsi contribuer à réduire les dépenses chez le vétérinaire.

Des plats sur-mesure

Bien sûr, on ne s’improvise pas chef de cuisine pour son chien ! Si vous souhaitez privilégier des ingrédients frais dans sa gamelle, il est nécessaire de s’assurer que votre préparation soit équilibrée sur le plan nutritionnel afin d’éviter tout risque de carence. Pour cela, nous vous conseillons en premier lieu de vous référer à un professionnel de l’alimentation canine ou de vous tourner vers des marques faisant du sur-mesure.

Parmi elles, Dogfy Diet vous propose par exemple de concevoir des repas selon la physiologie de votre chien (sa race, son poids, sa taille…). D’après ces informations, les équipes peuvent élaborer un menu complet et équilibré qui vous est livré gratuitement à domicile. Avec un abonnement sans engagement, vous pouvez recevoir tous les mois différentes portions fraîches à conserver au réfrigérateur. Le plan inclut aussi un suivi avec un nutritionniste spécialisé, qui veillera à ce que votre chien reste en bonne santé.

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Image à la une : © Dogfy Diet