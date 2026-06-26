Nos 3 tips pour se débarrasser des moustiques cet été !

Il fait beau, il fait chaud, on est content… et les moustiques aussi ! Impossible d’y échapper, ces petites bêtes ne manqueraient l’occasion de nous gâcher la vie pour rien au monde ! Heureusement, il existe quand même des solutions pour s’en protéger et les tenir à distance. On vous donne nos trois tips.

Les huiles essentielles

Comme solution plus naturelle aux répulsifs chimiques, les huiles essentielles sont une alternative intéressante. En spray, en diffusion ou diluées dans une huile végétale pour une application cutanée : elles peuvent aider à les tenir à distance en créant une barrière olfactive. Leur durée d’action est généralement plus courte, mais leur effet est immédiat et permet, par la même occasion, de parfumer l’air. Évidemment, pas question de les choisir au hasard. Plusieurs huiles essentielles sont particulièrement réputées pour leur action anti-moustiques : la classique huile essentielle de Citronnelle, qui permet aussi de calmer les piqûres, mais aussi l’huile essentielle d’Eucalyptus Citronné, ou encore celles de Geranium d’Égypte, de Tea Tree, de Lavande vraie, de Lemongrass, de Basilic ou encore de Menthe poivrée. De quoi vous permettre de choisir votre odeur préférée.

Mais avant de les inviter à toutes vos soirées d’été, assurez-vous de bien respecter le mode d’application ou de diffusion de votre huile essentielle pour éviter tout désagrément. À noter que les huiles essentielles sont déconseillées chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et certaines personnes sensibles.

Les plantes anti-moustiques

Si vous disposez d’un balcon, d’une terrasse, ou même d’une simple jardinière à votre fenêtre : cette solution est l’une de celles auxquelles on pense le moins, et pourtant elle n’a que des bénéfices. En effet, s’il faut éviter au maximum les eaux stagnantes, qui sont en quelque sorte la thalasso des moustiques, les plantes peuvent quant à elles être de véritables alliées dans notre lutte contre l’envahisseur ! À condition, là encore, de bien les choisir.

Sans surprise, on va retrouver le même univers olfactif que pour les huiles essentielles : la citronnelle, la lavande, la mélisse, la cataire, autant de très bons alliés anti-moustiques, tout comme le romarin, le basilic, la menthe, le thym ou encore l’origan, qui pourront régaler vos papilles par la même occasion. Et on ne va pas se mentir : on préfère avoir des plantes plutôt que des moustiques dans nos intérieurs et nos extérieurs !

Les pièges à moustiques de la marque Wiliv

Si vous n’avez vraiment pas la main verte (on ne juge pas !) et que vous voulez une protection très efficace sur la durée, cette troisième option devrait vous plaire. Il ne s’agit cette fois pas de repousser les moustiques et les redoutables moustiques tigres mais de les piéger grâce aux solutions novatrices de Wiliv : une marque qui a fait de la chasse aux moustiques sa spécialité. Le concept : des pièges discrets à placer en extérieur pour les attirer là où on les attend vraiment : loin de nos chevilles !

Deux pièges sont proposés : Willo, une borne qui attire et capture sur une surface de 300 m² les moustiques venus avec la ferme intention de vous piquer, idéale pour les jardins ; et Ovi, une solution adaptée aux petites et moyennes surfaces comme les balcons et terrasses, qui capture quant à elle les moustiques qui cherchent à pondre.

Le piège Ovi est particulièrement malin puisqu’il n’utilise aucun insecticide, et agit simplement en recréant l’univers humide et sombre, propice aux moustiques sur le point de pondre. Ainsi, non seulement CE moustique ne vous piquera pas, mais il ne reviendra pas vous voir plus tard avec toute sa famille ! Le piège anti-ponte Ovi est commercialisé par lot de 2 pièges au prix de 99,90 €. Chaque lot comprend également 4 plaques adhésives incluses, permettant une mise en service immédiate.

L’un des principaux atouts de cette solution réside dans son application mobile dédiée. Celle-ci accompagne l’utilisateur à chaque étape, depuis l’installation jusqu’au suivi de l’efficacité du dispositif. L’application indique notamment le moment optimal pour remplacer les plaques adhésives sur lesquelles les moustiques sont capturés. Elle fournit également des conseils personnalisés pour positionner les pièges dans les zones les plus stratégiques, afin d’optimiser leur performance sur l’espace à protéger.

Avec tout ça on vous souhaite un bel été… sans moustiques !

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Image en Une : Nos tips anti-moustiques pour cet été © Adobe_Stock_New Africa

Mélina Hoffmann