Santé : on vous explique pourquoi l’appli de téléconsultation à domicile change tout !

En partenariat avec MEDADOM

Trouver un rendez-vous médical après 18h ou pendant le week-end, c’est souvent mission impossible. Heureusement pour nous, la médecine connectée évolue ! Solution simple, rapide et entièrement sécurisée, l’application mobile de téléconsultation MEDADOM s’impose comme le parfait complément du parcours de soins classique, directement depuis votre canapé.

Quels sont les multiples avantages de la téléconsultation à domicile ?

Une réponse immédiate aux urgences du quotidien

Le principal atout de la consultation vidéo sur smartphone réside dans sa réactivité. Plus besoin de patienter des heures dans une salle d’attente bondée ou de vous déplacer alors que vous êtes cloué au lit par la fièvre. En quelques clics, vous êtes mis en relation avec un professionnel de santé ! Cette flexibilité permet de prendre en charge rapidement les besoins médicaux courants, partout en France, et d’obtenir un avis médical fiable lorsque votre médecin traitant n’est pas disponible.

Quid des tarifs et du remboursement ?

Contrairement aux idées reçues, la médecine à distance via une application ne rime pas avec surcoût. Les consultations sont basées sur le tarif conventionné de Secteur 1, sans aucun frais de service caché ni système d’abonnement payant. Grâce à l’intégration de la carte Vitale et au tiers payant généralisé, la prise en charge financière est transparente, fluide et entièrement couverte par l’Assurance Maladie et les mutuelles. Ouf !

Quels problèmes de santé soigner depuis son smartphone ?

L’usage d’une application de téléconsultation à domicile est particulièrement recommandé pour les pathologies bénignes et le suivi médical courant, c’est-à-dire toutes les situations qui ne nécessitent pas un examen clinique physique approfondi (comme une palpation ou une écoute pulmonaire). Voici une petite liste qui vous donnera une idée des principaux motifs de consultation en ligne :

Symptômes infectieux bénins (rhume, maux de gorge, fièvre modérée) ;

Troubles digestifs légers et douleurs du quotidien ;

Infections urinaires de type cystite ;

Épisodes de fatigue passagère ou de stress ;

Renouvellement d’ordonnance courante ;

Analyse et lecture de résultats de bilans biologiques.

Lors de l’échange vidéo, le médecin évalue vos symptômes, établit un diagnostic et vous délivre une ordonnance électronique si nécessaire. Si la situation l’exige, il vous oriente vers une consultation physique ou un service d’urgence… Bref un peu comme une consultation classique mais sans vous déplacer !

MEDADOM : le leader de la téléconsultation en France

Pour effectuer vos démarches en toute sérénité, on vous recommande de vous tourner vers MEDADOM, la plateforme de référence pour la médecine générale à distance ! L’application est disponible sur l’App Store comme sur Google Play.

Une excellence médicale 100 % française

Avec plus de 8,3 millions de procédures déjà réalisées, MEDADOM se positionne comme le leader incontesté du secteur. C’est d’ailleurs la toute première application française à avoir obtenu l’agrément officiel de « société de téléconsultation » par le ministère de la Santé ! Le réseau s’appuie sur plus de 1 500 médecins généralistes et urgentistes français inscrits à l’Ordre. Formés en continu aux spécificités de la pratique à distance, ces praticiens exercent dans un cadre strict régi par une charte éthique et des protocoles validés par un comité médical interne. Bref, de quoi vous rassurer si vous êtes débutant en matière de téléconsultation !

Une accessibilité maximale et une sécurité de niveau supérieur

L’application MEDADOM garantit un accès immédiat et sans rendez-vous 7j/7, sur une plage horaire extrêmement large allant de 6h du matin à 23h le soir. Entièrement indépendante, la structure affiche en plus le niveau de sécurité informatique et de protection des données de santé le plus élevé du marché. Parfait pour vous soigner à distance les yeux fermés !

FAQ : tout comprendre sur la téléconsultation mobile

Comment se déroule l’envoi de l’ordonnance après la consultation ?

Si le médecin généraliste juge qu’un traitement est nécessaire, il rédige une ordonnance numérique à la fin de la vidéo. Celle-ci est immédiatement disponible au format PDF directement dans l’espace personnel de votre application. Il vous suffit de la présenter sur votre smartphone dans n’importe quelle pharmacie pour récupérer vos médicaments ! Un jeu d’enfant finalement.

Peut-on utiliser l’application pour n’importe quel membre de la famille ?

Oui, l’application permet de créer un compte familial pour y centraliser la gestion de la santé de vos proches. Vous pouvez ainsi téléconsulter pour vos enfants en bas âge (pour une fièvre modérée ou une poussée de boutons par exemple) ou aider un parent âgé à obtenir un avis médical rapide sans avoir à planifier un déplacement fatigant.

Que se passe-t-il si mon problème nécessite un examen physique ?

Si le professionnel détecte un signal d’alerte, s’il a besoin d’ausculter vos tympans, votre cœur, ou s’il suspecte une urgence chirurgicale, il mettra fin à la session et vous réorientera immédiatement vers le professionnel de santé physique adéquat ou vers les urgences hospitalières.

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