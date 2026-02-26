TOP 5 des réflexes à avoir pour (bien) placer son argent

En partenariat avec Bourse Direct

En 2026, laisser son argent sur un livret d’épargne n’est plus forcément synonyme de sécurité. Avec un taux du Livret A fixé à 1,5 % et une inflation moyenne qui a oscillé autour de 3 à 4 % ces dernières années¹, le constat est simple : l’argent placé sans stratégie peut perdre progressivement en pouvoir d’achat. Autrement dit, épargner ne suffit plus. On vous donne quelques clés pour investir intelligemment !

Inflation, Livret A et perte de pouvoir d’achat

Si vous garnissez un Livret A depuis plusieurs années, pas de panique, il reste un bon outil de précaution. Mais son rôle n’est pas de faire fructifier un patrimoine sur le long terme. Lorsque l’inflation dépasse le rendement d’un placement, l’épargne perd de la valeur réelle. Sur plusieurs années, cet écart peut représenter des milliers d’euros de perte invisible. C’est précisément pour contrer ce phénomène que l’investissement en bourse devient pertinent. On vous explique tout plus bas !

Investir en bourse : risqué ou stratégique ?

Il est vrai, la Bourse effraie encore beaucoup d’épargnants français. Pourtant, les chiffres devraient nous rassurer : malgré les crises majeures -bulle internet, crise financière de 2008, pandémie de 2020- les marchés ont progressé sur le long terme. Le CAC 40 affiche une performance annualisée autour de 6 à 7% sur une période de 20 à 30 ans². Ces chiffres ne signifient pas que les marchés montent en ligne droite. Mais historiquement, le temps a été l’allié des investisseurs patients. Investir ne consiste donc pas à spéculer à court terme, mais à adopter une vision durable. Alors, suivez-nous pour connaître les 5 réflexes indispensables pour se lancer en toute sérénité !

1. Savoir quel montant investir

Premier réflexe : on n’investit pas n’importe quoi. Avant même de parler bourse ou rendement, il faut sécuriser une épargne de précaution. La règle communément admise consiste à conserver l’équivalent de 3 à 6 mois de dépenses sur un support liquide (Livret A,…). Cette réserve permet d’absorber un imprévu sans être contraint de vendre ses placements au mauvais moment.

Une fois cette base constituée, on peut investir progressivement, même avec un montant modeste. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’avoir des dizaines de milliers d’euros. Par exemple, chez Bourse Direct, partenaire de ce guide, on peut investir à partir de seulement 10€³ . En fait, ça s’adresse vraiment à tout le monde !

2. Découvrir quel genre d’investisseur vous êtes

Tout le monde ne vit pas les variations de marché de la même manière. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) distingue généralement trois profils : prudent, équilibré ou dynamique (fais le test pour découvrir ton profil). Connaître son profil investisseur est essentiel pour choisir son support : ETF larges et diversifiés, actions individuelles, obligations, etc. (pas de panique, on vous explique plus bas ce que tout ce jargon signifie). Mais une chose fondamentale à savoir : investir n’est pas un sprint, c’est un marathon !

3. Bien choisir chez qui vous investissez

Frais d’entrée, frais de garde, frais d’arbitrage… Certaines banques peuvent facturer entre 2 et 3 % de frais annuels selon les produits⁴. Sur 20 ou 30 ans, cet écart peut réduire significativement la performance finale d’un portefeuille. C’est pourquoi de nombreux investisseurs se tournent vers des courtiers spécialisés.

Bourse Direct, acteur français reconnu, se distingue par : des frais parmi les plus bas du marché, aucun frais cachés (0 frais de garde, d’inactivité ou de transfert PEA), et aucun frais sur les versements en Assurance Vie ou PER. Avec plus de 260 000 produits accessibles (PEA, compte-titres, assurance vie, PER), la plateforme permet de diversifier efficacement ses placements tout en gardant un contrôle précis des coûts.

4. Se renseigner sur les secrets d’investisseurs

On se dit qu’ils sont des pros de la finance mais les investisseurs expérimentés ne disposent pas d’informations magiques. Ils appliquent des principes simples, mais rigoureux. D’abord, la diversification. Les ETF permettent par exemple d’investir dans des centaines voire des milliers d’entreprises en une seule opération. Cela limite le risque lié à une entreprise ou à un pays spécifique.

Ensuite, la fiscalité. En France, le PEA constitue une enveloppe particulièrement avantageuse : après cinq ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux). Sur le long terme, cette optimisation fiscale peut faire une réelle différence.

Enfin, la discipline. Les investisseurs avisés privilégient souvent les versements réguliers plutôt que les tentatives de « coup parfait ». Chez Bourse Direct, des outils et webinaires pédagogiques permettent d’accompagner cette montée en compétence, notamment pour les débutants.

5. Savoir éviter les pièges

Plusieurs pièges sont à prévoir, surtout si vous êtes un peu frileux ou débutant.

– Le premier est l’aversion à la perte : une baisse fait plus mal qu’une hausse ne fait plaisir. Résultat, beaucoup vendent en période de stress et ratent la reprise. Mais on l’a dit plus haut, la Bourse, selon les chiffres, est en constante croissance sur le long terme. On ne perd de l’argent que si l’on vend.

– Le deuxième est le market timing : vouloir entrer et sortir au moment idéal. Or, des études montrent que manquer seulement quelques-unes des meilleures journées de marché peut réduire drastiquement la performance globale. Il vaut mieux rester investi sur le long terme que d’essayer d’anticiper les mouvements.

– Le troisième est le biais domestique : investir uniquement en France parce que l’on connaît le marché. Pourtant, l’économie mondiale offre des opportunités bien plus larges. La diversification est la clé de la réussite.

Mais rassurez-vous ! En diversifiant au maximum, en étant patient et en restant maître de ses émotions, on évite la majorité des pièges à coup sûr.

