Et si tu découvrais “ l’autre “ Allemagne ?

En partenariat avec Broke and Abroad

Et si pour ton prochain week-end tu laissais tomber les classiques genre Amsterdam ou Bruxelles… pour découvrir une Allemagne plus cool, moins cliché et (surtout) encore sous-cotée ? Parce que oui, l’Allemagne ce n’est pas que Berlin ou les gros week-ends à Munich. À quelques heures de train de Paris, tu peux te retrouver entre châteaux féeriques, villes artsy et paysages de dingue, sans exploser ton budget. On t’a fait une sélection d’idées de week-end parfaites quand t’es parisien(ne) et que tu veux voyager smart.

La Bavière secrète : le week-end nature qui change de la vie parisienne

Après une semaine dans le métro-boulot-dodo parisien, imagine-toi au bord du lac Eibsee, avec vue directe sur le Zugspitze, oui c’est réel. Et oui, c’est en Allemagne! Le spot est parfait pour un week-end slow : balade autour du lac, randonnées faciles, chocolat chaud dans un chalet… bref, l’opposé total du rythme de Paris. En hiver, l’ambiance devient carrément féerique avec la neige, et en basse saison tu évites les foules (et ça, on valide). Et évidemment, impossible de passer à côté du château de Neuschwanstein. Le genre d’endroit qui donne l’impression d’être dans un film Disney, mais version vraie vie. Hors saison = moins de touristes + photos incroyables pour tes stories.

Leipzig : l’alternative créative pour un city break depuis Paris

Tu aimes l’énergie de Berlin mais sans la foule et les prix qui piquent ? Direction Leipzig, une pépite encore trop ignorée par les Parisiens. Accessible en train avec correspondance depuis Paris, c’est la ville parfaite pour un week-end chill et créatif. Street art, friperies, cafés cosy, galeries… l’ambiance est beaucoup plus underground et authentique. Le must : la Spinnerei, une ancienne usine textile transformée en immense centre artistique. Tu peux y passer des heures à explorer les ateliers, expos et petits cafés, loin du tourisme de masse.

Dresden : le city break culturel (mais stylé) à quelques heures de Paris

Si tu veux un week-end culturel sans te ruiner et sans la foule parisienne, Dresden est une excellente surprise. En deux jours, tu peux tout faire à pied : balade le long de l’Elbe, street art tour, quartiers créatifs et architecture incroyable. C’est propre, beau, inspirant… et clairement moins saturé que les grandes capitales européennes. Le combo parfait pour ceux qui veulent un week-end dépaysant sans passer 10h dans les transports.

Sylt : la version mer (ultra dépaysante) pour les Parisiens

Marre des week-ends classiques en Normandie ? L’île de Sylt, dans la mer du Nord, est une alternative originale. Plages sauvages, dunes, air marin et longues balades à vélo : c’est le spot parfait pour déconnecter après une semaine intense à Paris. En hiver ou hors saison, l’île est presque vide, ambiance calme, photos incroyables garantie!

Pourquoi c’est une vraie bonne idée quand on vit à Paris

Depuis Paris, l’Allemagne est super accessible en train, souvent en quelques heures seulement. Du coup : pas besoin de poser trop de jours ni de casser ton budget pour te sentir vraiment ailleurs. Et surtout, tu évites les destinations surcotées que tous les Parisiens font en boucle. Moins de foule, plus d’authenticité, et souvent des prix plus doux que les capitales ultra touristiques. Bref, pour ton prochain week-end depuis : oublie les clichés, skip les destinations overbookées… et pars explorer “l’autre” Allemagne!