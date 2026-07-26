Avec Campspace, découvrez le camping chez l’habitant !

En partenariat avec Campspace

Les beaux jours sont de retour, les températures grimpent (un peu trop même) et une seule envie nous anime : prendre le large. Cette année, pourquoi ne pas troquer les campings bondés et les Airbnb impersonnels contre une expérience plus authentique, plus conviviale et souvent bien moins chère ? Avec le camping chez l’habitant, les voyageurs et campeurs peuvent désormais réserver un emplacement dans un jardin privé, au plus près de la nature. Une tendance en plein essor que propose Campspace, une plateforme qui met en relation hôtes et voyageurs pour vivre des escapades hors des sentiers battus.

Et si vous testiez le camping chez l’habitant ?

Quitter la ville, rouler quelques heures et passer la nuit dans le jardin d’un particulier : c’est le principe de Campspace, cette nouvelle façon de voyager, qui séduit de plus en plus d’adeptes en France et en Europe. Une plateforme qui met en relation hôtes et voyageurs en quête d’expériences hors du commun. Tente, van, camping-car ou hébergement insolite : chacun voyage à son rythme. Selon les hôtes, le séjour peut s’accompagner d’un accès à la piscine, d’un petit-déjeuner maison, de produits fermiers, de conseils pour découvrir la région ou encore d’équipements pratiques comme des sanitaires et un accès à l’électricité. Du Danemark à l’Italie ou l’Espagne, en passant par l’Allemagne et la France, ces petits coins de nature s’ouvrent à ceux qui veulent voyager autrement. Et grâce aux avis, aux photos et aux disponibilités en temps réel, il ne reste plus qu’à choisir le décor de sa prochaine nuit à la belle étoile.

Le camping chez l’habitant, c’est quoi ?

Le soleil se couche, vous installez votre tente dans un jardin et, quelques minutes plus tard, votre hôte vous indique le meilleur coin pour admirer le coucher de soleil ou déguster les produits de la ferme voisine. C’est tout l’esprit du camping chez l’habitant. Des particuliers accueillent des voyageurs sur une partie de leur terrain, que ce soit en tente, en van ou en camping-car. Au-delà du simple séjour, cette formule offre surtout une autre manière de voyager : plus proche de la nature, plus conviviale et souvent riche en découvertes locales. C’est également une alternative plus abordable financièrement, qui permet de profiter d’un hébergement en plein air à moindre coût tout en maîtrisant son budget vacances. Une formule flexible qui séduit les voyageurs à la recherche d’un séjour économique, sans renoncer à l’authenticité, à la proximité avec la nature et à un accueil plus personnalisé. C’est aussi l’occasion de faire de vraies rencontres humaines avec les propriétaires, de découvrir leurs bonnes adresses et de vivre une expérience plus chaleureuse que dans un camping classique.

Quelques lieux que l’on adore sur Campspace

Parmi les nombreuses adresses proposées sur Campspace, certaines ont particulièrement retenu notre attention. Direction d’abord la Normandie avec Le P’tit Domaine, à Pontaubault, un havre de paix situé à seulement quelques minutes du Mont-Saint-Michel. Ici, les voyageurs sont accueillis avec une vue imprenable sur la baie et ses célèbres couchers de soleil. Plus au sud, le Microcamping de Saint-Andiol, en Provence, séduit par son cadre verdoyant entre les Alpilles et le Luberon. Potager, bassin, coins détente et accueil chaleureux en font un point de départ idéal pour explorer les trésors de la région. Enfin, cap sur la Bretagne avec un emplacement niché au cœur de la Côte de Granit Rose, à proximité du GR34. Piscine chauffée, parc paysagé, plages sauvages et sentiers côtiers spectaculaires : le décor est planté pour une parenthèse iodée loin de l’agitation estivale.

À l’heure où de plus en plus de vacanciers recherchent du sens, de la simplicité et un retour à l’essentiel, Campspace apparaît comme une alternative séduisante. Dormir sous les étoiles, se réveiller au chant des oiseaux, partager un brunch avec ses hôtes ou simplement profiter d’un coin de nature préservé : une autre façon de vivre l’été.

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Photo de couverture : © campspace