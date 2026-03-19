Les clubs RITM nous invitent à tester gratuitement leurs installations à Paris pendant une semaine

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Avis aux amateurs de fitness et aux curieux parisiens : du 23 au 29 mars, les clubs RITM organisent une semaine exceptionnelle de Journées Portes Ouvertes dans leurs établissements parisiens. L’occasion parfaite pour explorer ces temples du sport nouvelle génération et tester gratuitement leurs installations.

Un univers sportif pensé pour tous les profils

Situés dans différents quartiers de la capitale : Ternes, Champs-Élysées, La Motte Picquet, Saint-Germain… les clubs RITM combinent design moderne, équipements premium et programmes adaptés à tous les niveaux. Que vous soyez adepte de la musculation, du cardio ou des cours collectifs, chaque espace est pensé pour optimiser votre expérience. Dans ces clubs, chaque activité devient une aventure : laissez-vous guider par le rythme d’une séance de Zumba, la puissance d’un BodyPump, la fluidité d’un Pilates ou l’énergie d’un HIIT. Les studios de cycling vous attendent pour des sessions intenses, tandis que les espaces spacieux garantissent un entraînement fluide et motivant. Ici, tout est pensé pour que votre expérience sportive soit non seulement efficace, mais aussi inspirante.

Un large choix d’activités sportives

Maintenant que vous avez trouvé un club proche de chez vous, il ne vous reste plus qu’à choisir votre activité… ou plutôt vos activités ! Les zones musculation sont équipées de tout le matériel nécessaire : barres, poids, kettlebells, haltères, disques ou machines guidées. Les zones endurance spacieuses permettent de travailler le cardio sur diverses machines. Du côté des cours collectifs, les coachs experts proposent des séances adaptées à tous les niveaux. Pour le bien-être et l’équilibre, optez pour le Yoga, le Pilates, le Stretching ou le Circuit Milon, un circuit de cardio-training sur plusieurs machines. Pour ceux qui recherchent des entraînements à haute intensité, le HIIT, le Body Combat et le Club ROD offrent la possibilité de repousser ses limites avec des sessions de HYROX, Athletic Training ou Boxe.

Un entraînement sur-mesure

Pour les sportifs en quête de performance, RITM propose des expériences sur mesure : le format ROD, avec ses sessions en petits groupes de 6 à 12 personnes mêlant cross-training, TRX et Power Boxing encadrées par des coachs experts, et la certification HYROX Training Club, qui prépare de manière optimale à cette discipline exigeante combinant course à pied et entraînement fonctionnel. Mais l’exigence ne s’arrête pas là : ouverts 7 jours sur 7 et jusqu’à 22h en semaine (sauf quelques exceptions, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre), les clubs RITM offrent une flexibilité totale. L’expérience digitale intuitive permet de gérer son abonnement, réserver un cours collectif ou un coaching privé en quelques clics seulement, pour un entraînement efficace, personnalisé et toujours à portée de main.

Une semaine JPO à ne pas manquer

Pendant les Portes Ouvertes, du 23 au 29 mars, venez visiter les clubs, tester les espaces et rencontrer les équipes passionnées derrière RITM. Débutant ou sportif confirmé, c’est l’occasion idéale de découvrir un lieu où sport rime avec plaisir, performance et convivialité. Et le meilleur ? C’est entièrement gratuit !

Découvrez les clubs RITM à Paris.

Journées portes ouvertes du 23 au 29 mars