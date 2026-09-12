Tous les dimanches matin, venez suivre un cours de sport gratuit à Paris

Et si le dimanche matin devenait un rendez-vous sportif ? Avec Paris Sport Dimanches, la Ville de Paris propose des séances de sport gratuites dans différents quartiers de la capitale. Ouvertes à tous, sans inscription préalable et animées par des professionnels, ces activités permettent de se détendre, se renforcer et se dépenser !

Un cours ouvert à tous

Le principe est simple : chaque dimanche, vous pouvez vous rendre dans un centre sportif, un parc, un jardin ou sur une place pour participer à une séance collective. Un rendez-vous qui est gratuit et accessible sans inscription, dans la limite des places disponibles. Selon les lieux et les activités, les rendez-vous peuvent notamment prendre la forme de séances de remise en forme, de renforcement musculaire, de boxe, de course à pied ou encore de tennis de table.

Cette initiative s’inscrit dans une politique de développement du sport de proximité. Lancé en 2019, le programme Paris Sport Dimanches avait déjà pour objectif de transformer certains espaces publics parisiens en véritables terrains de sport, en proposant des cours collectifs gratuits et encadrés. Depuis, le dispositif s’est installé durablement dans le paysage sportif parisien.

Course, football ou boxe

L’intérêt de ces rendez-vous réside aussi dans la diversité des disciplines proposées. La programmation comprend ainsi de la remise en forme, de la course à pied, de la boxe, du badminton, du tennis de table, du football et du renforcement musculaire. Dès la rentrée, les séances sont organisées dans des lieux aussi variés que le parc Martin Luther King, le parc Georges Brassens, les arènes de Lutèce ou encore le centre sportif Maryse Hilsz.

Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, ce qui permet à chacun de découvrir une discipline ou de reprendre progressivement une activité physique. Vous pouvez tester une activité douce, comme la remise en forme, ou bien vous défouler lors de séances de boxe pour travailler le cardio, la coordination et le renforcement musculaire.

Un rendez-vous gratuit

L’un des principaux atouts du dispositif est sa simplicité. Pas besoin de prendre un abonnement dans une salle de sport : il suffit de consulter la programmation, de se rendre au point de rendez-vous et de venir avec sa tenue de sport, une bouteille d’eau et une serviette. Les séances se déroulent généralement le matin et permettent ainsi de faire du sport avant de profiter du reste de son dimanche.

Pour la saison 2026-2027, les activités reprendront à partir du 21 septembre 2026, et restent gratuites, sans inscription préalable et ouvertes au public, dans la limite des places disponibles. Pour en savoir davantage sur les disciplines, les horaires et les différents sites, rendez-vous directement sur le site de la Ville de Paris !

Paris Sport Dimanches

Voir la programmation

Dès le 21 septembre 2026

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Image à la une : © Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris