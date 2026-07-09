Nos 10 meilleures destinations pour l’été 100% accessibles en voiture 

Fulli

Dans un contexte marqué par l’instabilité géopolitique, les incertitudes climatiques et les contraintes budgétaires, les Français privilégient pour l’été 2026 des destinations plus proches. Contrôle technique effectué, GPS réglé, vitres ouvertes, playlist des tubes de l’été, arrêts improvisés dans des villages pleins de charme… et si le voyage commençait dès le trajet ? Parce qu’au-delà des considérations de budget, de carburant ou de péages, l’essentiel reste ailleurs : le plaisir de rouler, de s’arrêter quand on veut, et de redécouvrir notre douce France autrement. Voici nos 10 destinations françaises préférées pour un été 100 % voiture.

1. Les Cévennes

Entre gorges profondes, routes sinueuses et villages accrochés à la roche, les Cévennes offrent des paysages bruts et spectaculaires. On y traverse des hameaux authentiques, des sentiers mythiques comme le Chemin de Stevenson, et des sites naturels grandioses tels que les gorges du Tarn ou le mont Aigoual. C’est un coin de France méconnu qui mérite le détour ! Et avec les services Fulli, la route devient aussi simple que la destination.

2. Le Val de Loire

À seulement quelques heures de Paris, le Val de Loire permet de renouer avec les plaisirs simples : plein air, balades à vélo ou à pied, villages pittoresques et marchés traditionnels. Les célèbres châteaux de la Loire : Chambord, Chenonceau ou Amboise offrent une véritable immersion dans le passé. Des élégantes demeures de la Renaissance aux imposantes forteresses médiévales, il y en a pour tous les goûts. Et pour découvrir la région sous un autre angle, embarquez pour une balade en bateau sur la Loire.

3. Le Cotentin

Quand la chaleur s’installe ailleurs, le Cotentin reste fidèle à lui-même : vent, falaises et plages sauvages. Du Val de Saire aux falaises de la Hague, en passant par Cherbourg, l’île de Tatihou ou Barneville-Carteret, le Cotentin c’est une succession de paysages qui donnent l’impression d’être arrivé au bout de la carte. Ici, tout invite à une immersion dans une nature brute et préservée. Le patrimoine n’est pas en reste, avec les fortifications Vauban de Tatihou et de Saint-Vaast-la-Hougue (classées à l’UNESCO), la rade de Cherbourg ou encore le phare de Gatteville.

4. Les Landes

Pourquoi ne pas prendre la route et se rendre dans les Landes en toute sérénité avec Fulli et sa multitude de services, du badge télépéage à la carte de recharge électrique ? Avec leur immense forêt de pins, leurs lacs paisibles, leurs longues plages de sable fin et leurs réserves naturelles, les Landes sont un paradis pour les amoureux de grands espaces. La nature règne en maître et invite autant à la détente qu’à l’aventure. Destination incontournable de l’été, le département séduit autant les amateurs de surf que les adeptes de balades à vélo ou de promenades en forêt. On y vient ralentir, au rythme de l’océan Atlantique.

5. Le Luberon

Gordes, Roussillon, Bonnieux… Niché au cœur de la Provence, le massif protégé du Luberon est l’une des plus belles portes d’entrée vers le Sud. Champs de lavande à perte de vue, oliveraies, villages perchés et marchés provençaux : la région cultive un art de vivre qui fait son charme depuis des générations. À seulement une heure de Marseille, 45 minutes d’Aix-en-Provence et trois heures de Lyon, le Luberon bénéficie d’une situation idéale entre mer et montagne, avec près de 245 jours de soleil par an.

6. La Vendée

Avec ses longues plages de sable fin, ses stations balnéaires réputées et son littoral baigné par l’Atlantique, la Vendée est une destination idéale pour conjuguer détente et activités de plein air. Farniente, surf, voile ou balades à vélo : elle séduit particulièrement les familles, notamment grâce à son excellent rapport qualité-prix. Mais la Vendée ne se résume pas à ses plages. Les îles de Noirmoutier et d’Yeu, le paisible Marais poitevin, les villages de pêcheurs ou encore le célèbre Puy du Fou en font une destination riche en découvertes.

7. Le bassin d’Arcachon

À une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, le bassin d’Arcachon est l’une des plus belles cartes postales du Sud-Ouest. Entre la Dune du Pilat, les cabanes tchanquées (notamment celles à « l’île aux oiseaux », si cher à Pascal Obispo), les villages ostréicoles et les longues plages de sable, le décor change au fil des marées. En couple, entre amis ou en famille, les activités ne manquent pas : balade en pinasse, dégustation d’huîtres face au bassin, ascension de la plus haute dune d’Europe ou escapade jusqu’au Cap Ferret.

8. La région des lacs : Annecy, Aix-les-Bains, Léman

Le lac Léman, le plus maritime. Le lac d’Annecy, le plus cristallin. Le lac du Bourget, le plus sauvage. Sans oublier le lac d’Aiguebelette, plus confidentiel, avec ses étonnants reflets émeraude. La Savoie et la Haute-Savoie concentrent quelques-uns des plus beaux lacs de France. Entre deux étapes, la route devient elle aussi un plaisir : avec Fulli, la marque qui vous simplifie la vie. Péages fluidifiés, bornes de recharge accessibles et services pensés pour simplifier les trajets permettent de voyager sans contrainte et de profiter pleinement des paysages. Les eaux des lacs prennent alors des teintes turquoise, contrastant avec la roche et les forêts environnantes. Avec Fulli, le trajet vous paraîtra étonnamment court et agréable. Une fois arrivé sur place, que vous soyez adepte de baignade, de paddle, de randonnée ou simplement de panoramas à couper le souffle, ces écrins naturels offrent une parenthèse de fraîcheur au cœur de l’été !

9. Le Finistère

Au large du Finistère, l’archipel des Glénan surprend par ses eaux turquoise. Surnommé les « Caraïbes bretonnes« , cet ensemble de neuf îles semble tout droit sorti d’un décor de carte postale… à ceci près qu’on est bien en Bretagne. Seule l’île Saint-Nicolas est réellement accessible. C’est là que se concentre l’essentiel de la vie de l’archipel : stages de voile, escapades nature ou nuit en refuge pour les plus aventureux, au cœur d’un décor totalement dépaysant. Plus au sud, Concarneau offre un tout autre visage de la Bretagne. Sa ville close, forteresse médiévale accessible par un pont-levis, plonge immédiatement dans une autre époque avec ses ruelles pavées, ses remparts et ses musées. À quelques pas, la corniche permet de retrouver l’océan.

10. Le Jura

Et plus particulièrement Mouthe, dans le Jura, surnommée la « Petite Sibérie française », qui cultive une réputation de grand froid tout en révélant une nature étonnamment généreuse. Les forêts y sont profondes, les tourbières protégées, et les lacs ainsi que la source du Doubs composent un décor verdoyant, paisible et propice à la déconnexion dès les beaux jours. À proximité, les cascades du Hérisson et leurs eaux en paliers ajoutent encore à la magie des paysages jurassiens. Randonnée, vélo, équitation ou activités de pleine nature : il y en a pour toute la famille. Et dans cet été 2026 déjà marqué par plusieurs épisodes de canicule, difficile de trouver meilleure bulle d’air.

Dans tous ces itinéraires, un point commun : la liberté de mouvement. Et c’est précisément là que Fulli change la donne. Télépéage pour éviter les files interminables, carte de recharge pour les voitures électriques sur plus de 500 000 bornes en Europe, gestion des parkings et des stations-service depuis une seule interface… l’idée est simple : fluidifier le trajet pour ne garder que le plaisir du voyage !

Photo de couverture : Le Cotentin ©adobestock