Découvrez cette startup française qui s’attaque au vrai bug des hôpitaux

En partenariat avec Galeon

En ce moment, on parle beaucoup d’intelligence artificielle. Pour générer des images, écrire des textes, faire des playlists…. Mais si, pour une fois, on parlait d’IA là où elle peut réellement changer des vies : à l’hôpital ? C’est précisément le pari de Galeon, acteur français pionnier de l’intelligence artificielle médicale, qui vient de lancer une campagne de financement participatif pour accélérer le déploiement de son Dossier Patient Intelligent en France et à l’international.

Qui est Galeon ?

On vous le dit tout de suite, Galeon n’est pas une start-up de plus dans la galaxie tech. C’est un éditeur de solutions de santé qui s’attaque à un problème que beaucoup de pros du monde médical rencontrent : l’infrastructure numérique vieillissante des hôpitaux.

Pour palier aux logiciels hospitaliers datant des années 90-2000, Galeon a développé une plateforme pensée pour que les données médicales soient exploitables par l’intelligence artificielle. Déjà déployée dans 19 hôpitaux français, utilisée par plus de 10 000 professionnels de santé, la solution centralise aujourd’hui plus de 3 millions de dossiers patients. Autant dire qu’on est loin du prototype en laboratoire.

Son projet : transformer la donnée en outil de soin

Du 7 janvier au 20 février 2026, Galeon lance une campagne d’obligations publiques avec un objectif ambitieux : lever jusqu’à 8 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son Dossier Patient Intelligent.

Vous vous demandez à quoi va servir cette levée de fonds ? D’abord, à étendre la solution en France et à l’international, ensuite à renforcer la plateforme pour faire circuler la donnée entre spécialités, établissements et territoires, mais surtout pour intensifier le développement des IA au service de la recherche scientifique.

Pourquoi est-ce crucial ? Parce qu’aujourd’hui, 80 % des données hospitalières sont inexploitées par l’IA. Stockées en silos, non structurées, impossibles à analyser efficacement. Résultat : une masse d’informations précieuses… inutilisée.

C’est pourquoi Galeon propose une infrastructure capable de structurer et sécuriser ces données pour permettre l’aide au diagnostic par IA, la détection précoce de pathologies, dont certains cancers, la personnalisation des traitements et, à terme, une médecine véritablement prédictive. Avec, en prime, un partenariat stratégique avec Samsung pour connecter dispositifs médicaux et logiciels hospitaliers, afin d’améliorer la continuité des soins.

Pourquoi le projet est important

Les retombées positives d’un tel projet sont très concrètes : réduire les délais d’attente aux urgences, simplifier la prise de rendez-vous, soulager les soignants écrasés par la surcharge administrative, moderniser des outils devenus obsolètes. Bref, utiliser l’information pour mieux soigner.

Selon nous, dans un système de santé sous tension, investir dans l’infrastructure numérique, c’est plus qu’utile.

Pour soutenir cette nouvelle étape, Galeon ouvre son financement au public, avec :

– un taux d’intérêt annuel de 8 %

– une durée d’investissement de 7 ans

– des montants de 400 € à 100 000 €

– un rendement total annoncé de 56 % sur 7 ans

Parce que si l’on accepte que nos transports, nos banques et nos téléphones soient entrés dans le XXIe siècle, peut-être est-il temps que l’hôpital y entre pleinement aussi.

