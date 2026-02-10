Pourquoi la greffe capillaire séduit de plus en plus de Français

La greffe capillaire n’a plus du tout la même image qu’il y a quelques années. Plus accessible, plus médicale, beaucoup plus encadrée et portée par de nouvelles technologies, elle séduit aujourd’hui un public de plus en plus large.

La greffe capillaire se démocratise

Il y a encore quelques années, la greffe capillaire faisait sourire, intriguait ou inquiétait. Aujourd’hui, elle n’est plus un acte marginal réservé aux célébrités ou aux plus fortunés, mais une démarche de plus en plus courante, portée par les progrès médicaux et l’évolution des mentalités. À l’échelle mondiale, on estime que plus de 700 000 greffes sont réalisées chaque année, avec des taux de réussite qui dépassent souvent les 90 %. Un chiffre révélateur d’un phénomène de fond : la perte de cheveux concerne environ 85 % des hommes et plus d’un tiers des femmes au cours de leur vie.

Derrière cette explosion, il y a aussi un changement de rapport à l’image. La calvitie n’est plus forcément vécue comme une fatalité, mais comme un sujet que l’on peut anticiper, traiter, accompagner… ou assumer. Si bien que le marché de la restauration capillaire pèse désormais plusieurs milliards de dollars à l’échelle mondiale et continue de croître. Mais surtout, la greffe n’est plus pensée comme un simple geste technique. Elle s’inscrit de plus en plus dans une approche globale du cuir chevelu, de la prévention et du suivi à long terme.

Une médecine capillaire de plus en plus high-tech

Cette transformation du secteur s’explique aussi par l’évolution des techniques. La méthode FUE (extraction d’unités folliculaires), aujourd’hui majoritaire dans le monde, représente près des deux tiers des procédures réalisées. Elle est plus précise, moins invasive et offre des résultats plus naturels, ce qui change complètement l’expérience vécue par le patient. À cela s’ajoutent des outils évidemment toujours plus pointus : implants au saphir, techniques Choi, microneedling, injections de facteurs de croissance, traitements de stimulation… Le cheveu est devenu un sujet médical à part entière.

Et au-delà des techniques, c’est surtout l’approche globale qui a profondément évolué. On ne parle plus seulement de « greffer des cheveux », mais de diagnostiquer, préparer le cuir chevelu, préserver le capital existant, accompagner la repousse et assurer un suivi sur plusieurs mois. Certaines structures spécialisées développent aujourd’hui des approches hybrides mêlant dermatologie, esthétique médicale et technologies capillaires. Une manière de sortir de la logique du « one shot » pour entrer dans un accompagnement durable, beaucoup plus rassurant pour les patients.

Racine², le centre spécialisé de référence à Paris

C’est précisément cette vision globale qu’a choisi d’adopter Racine², un centre parisien de plus de 900 m² entièrement dédié à la greffe FUE et aux traitements capillaires. Ici, le cheveu est abordé comme un projet médical à part entière, avec un parcours structuré, humain et personnalisé. Depuis son ouverture, l’activité du centre n’a cessé de grandir, avec plus de 24 000 patients accompagnés, près de 12 000 traitements capillaires et plus de 7 000 greffes réalisées.

Dans un secteur parfois décrié pour ses pratiques low-cost et ses promesses irréalistes, Racine² revendique une approche premium accessible, misant autant sur la sécurité médicale que sur l’accompagnement humain. Chaque patient est d’abord écouté, diagnostiqué et orienté selon sa problématique : alopécie androgénétique, chute de cheveux saisonnière, stress, déséquilibres hormonaux ou simple prévention. Les greffes, réalisées avec les techniques FUE Saphir et Choi, s’intègrent ensuite dans un parcours complet incluant préparation du cuir chevelu, soins complémentaires et suivi sur plus de douze mois. L’objectif n’est donc pas seulement d’obtenir un résultat esthétique immédiat, mais de préserver durablement la santé capillaire. Voilà qui est particulièrement rassurant et nous ferait presque regretter de ne pas avoir de calvitie !

