Emploi à Paris : Hellowork pour cibler les bonnes offres

Paris est le premier bassin d’emploi en France. Sièges sociaux, grands groupes et PME innovantes y publient des centaines de milliers d’offres chaque année. Ce volume rend l’identification des bonnes propositions chronophage. C’est là qu’Hellowork peut vous aider.

Hellowork : filtrer les annonces pour gagner en efficacité

Le marché de l’emploi à Paris est dense. Pour s’y retrouver, Hellowork centralise la recherche avec des critères simples. Le moteur se compose de cinq volets :

tri par période : la plateforme classe les offres récentes par fenêtres temporelles. Dernières 24 heures, 3 jours, semaine ou mois écoulé, vous accédez directement aux nouvelles publications.

sélection selon le statut : les principaux contrats du marché sont disponibles. CDI, CDD, alternance, intérim et missions en freelance sont accessibles en un clic.

critère de salaire : Hellowork affiche une estimation ou une grille de rémunération sur la majorité des annonces. Les postes sont triés selon un seuil annuel ou mensuel minimal.

domaines d’activité : les offres sont classées par filières métiers et par typologie d’entreprises (PME, grands groupes, fonction publique).

critère géographique : le moteur considère une ville, un département ou une région. Pour Paris, le tri par arrondissement est disponible. L’outil intègre un filtre basé sur le temps de trajet ou le rayon kilométrique autour d’un point donné.

Rendre son CV lisible par les ATS

En plus du moteur de recherche, HelloCV organise le CV autour des compétences techniques. L’outil détecte les termes et la structure attendus par les ATS (applicant tracking system), les systèmes de tri des recruteurs. Cette méthode vous permet de franchir les filtres automatisés.

Tout gérer sur une seule interface

L’application mobile centralise les candidatures. Vous pouvez créer des alertes, suivre vos envois et voir quand un recruteur ouvre votre profil. Une notification est envoyée à chaque consultation.

La plateforme vous donne accès à plusieurs outils d’accompagnement. Les fiches de préparation recensent les questions posées en entretien, classées par métier. Un espace de discussion vous permet de contacter directement les équipes de recrutement.

Les secteurs qui recrutent le plus à Paris

À Paris, cinq professions concentrent les besoins des recruteurs (1). Le métier de comptable arrive en tête. Les entreprises cherchent des profils en gestion financière et en contrôle de gestion.

Quatre autres métiers affichent un fort volume de recrutements :

développeur ou développeuse informatique : l’Île-de-France regroupe une part importante des projets en intelligence artificielle. Les entreprises ciblent des compétences en Python, cloud et gestion de données.

directeur ou directrice de restaurant : l’activité touristique parisienne reste soutenue toute l’année. Les établissements recherchent des managers de salle et des directeurs d’exploitation.

juriste : les spécialisations en droit des affaires et en conformité figurent parmi les plus demandées.

infirmier ou infirmière en soins généraux : les hôpitaux et les cliniques de Paris recrutent en continu pour faire face aux besoins.