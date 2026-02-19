L’hyrox débarque à l’Aquaboulevard : Forest Hill lance ses cours de fitness à l’unité

en partenariat avec Aquaboulevard.

Aquaboulevard continue de faire évoluer son offre sportive en s’adaptant aux nouvelles façons de pratiquer le fitness. Entre flexibilité, diversité des disciplines et nouvelles tendances venues de l’international, Forest Hill propose désormais des cours de fitness à la séance et introduit une discipline en pleine expansion : l’Hyrox. Une nouvelle manière de s’entraîner, plus libre et plus complète.

Un terrain de jeu pour tous les sportifs

On ne présente plus le plus grand parc aquatique urbain d’Europe, avec ses 7 000 m² de superficie en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement. Au sein d’Aquaboulevard, comme dans les autres clubs de la région parisienne, Forest Hill propose depuis plusieurs années une offre sportive particulièrement complète, pensée pour accueillir tous les profils, quels que soient l’âge, le niveau ou les objectifs. L’idée est de pouvoir pratiquer une activité dans un cadre agréable, en bénéficiant d’un accompagnement professionnel et d’une grande diversité de disciplines.

Ainsi, ce sont plus de 450 cours qui sont proposés chaque semaine parmi plus de 50 activités différentes, encadrés par plus de 100 coachs qualifiés. Les espaces cardio et musculation comptent près de 760 machines de nouvelle génération, tandis que Forest Hill s’impose comme un acteur majeur du padel en Île-de-France avec 36 pistes dédiées. Une richesse d’équipements et d’activités qui s’inscrit dans une philosophie tournée vers le bien-être, la progression et le plaisir de pratiquer ensemble.

Des cours à la séance pour plus de liberté

Pour répondre aux nouvelles habitudes sportives, Forest Hill propose désormais à Aquaboulevard des cours de fitness accessibles à l’unité, au tarif de 35 € la séance. On peut ainsi s’entraîner librement, sans abonnement ni engagement, en choisissant simplement l’activité qui correspond le mieux à notre envie du moment, et en s’y consacrant au rythme que l’on souhaite. Une formule particulièrement adaptée aux vies citadines, où les emplois du temps évoluent souvent.

Le choix de disciplines, quant à lui, est particulièrement large : Pilates, Mobility Flow, Cross Training, HIIT, boxe, aquagym ou encore plusieurs styles de yoga, du Hatha au Vinyasa en passant par le Yin ou l’Ashtanga, sont proposés. Les amateurs de danse peuvent également se tourner vers le Street Jazz, l’Afro Dance, la salsa, la bachata ou la Zumba, pour se déhancher sur le rythme qui leur convient le mieux ! Une diversité qui permet d’explorer différentes pratiques, idéale lorsque l’on hésite avant de se lancer dans une discipline… ou que l’on n’a justement pas envie de choisir ! C’est aussi une bonne manière de compléter un entraînement régulier ou encore de découvrir de nouvelles tendances fitness, parmi lesquelles l’Hyrox, qui séduit les sportifs du monde entier et qui fait justement son entrée à Aquaboulevard.

Hyrox, le défi fitness tendance

Avec le lancement du Hyrox Training Club, Forest Hill accueille une discipline encore récente mais déjà très populaire dans le monde du fitness. L’Hyrox repose sur un principe simple : alterner des phases de course à pied et des exercices fonctionnels dans un entraînement structuré qui mobilise l’ensemble du corps. Endurance, force et mental sont au cœur de cette pratique complète et exigeante.

Souvent comparé au cross-training ou aux parcours d’entraînement fonctionnel, l’Hyrox se distingue par son approche très accessible et progressive. Les exercices proposés, comme le rameur, le ski erg (qui reproduit les mouvements du ski de fond), la poussée et la traction de charge, le farmer carry ou les wall balls (mouvements fonctionnels pour améliorer sa posture), sont faciles à prendre en main, tout en offrant un entraînement intense et particulièrement complet. Ici, l’enjeu n’est pas la technicité des mouvements, mais la régularité de l’effort et la capacité à garder le rythme tout au long de l’entraînement.

Que l’on débute ou que l’on pratique déjà régulièrement, le Hyrox Training Club permet d’améliorer sa condition physique, de diversifier ses entraînements et de se lancer de nouveaux défis. Les coachs Forest Hill accompagnent chaque participant en adaptant les séances au niveau de chacun, pour progresser en toute sécurité dans une ambiance dynamique et motivante. Avec l’arrivée de l’Hyrox et les cours proposés à la séance, Aquaboulevard fait évoluer son offre sportive vers une pratique plus libre et plus accessible, complètement dans l’air du temps. Et ça, ça nous motive à nous remettre au sport !

Hyrox Training Club Forest Hill

Aquaboulevard

4-6 rue Louis Armand, Paris 15e

