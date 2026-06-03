10 idées de cadeaux pour enfants qui vont vraiment leur faire plaisir en 2026

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Cette année, fini les jouets qui terminent au fond du placard après trois jours : on a déniché pour vous les pépites qui vont vraiment enchanter vos enfants (et vous simplifier la vie). De la conteuse nouvelle génération au livre sensoriel qui sent bon le sapin, en passant par le porte-bébé qui sauve le dos des jeunes parents et le puzzle qui éveille les tout-petits… Voici notre sélection coup de cœur !

Neow Kids : son tout premier téléphone

Avez-vous déjà pensé à équiper votre enfant d’un premier téléphone portable ? Avec la marque française Neow Kids, le smartphone devient un véritable outil d’apprentissage du numérique, pensé spécialement pour les plus jeunes. Contrairement aux téléphones classiques conçus à l’origine pour les adultes, celui-ci a été imaginé dès le départ pour les enfants et sécurisé dès l’allumage, afin d’éviter toute charge mentale côté parents. Contrôle parental intégré, gestion du temps d’écran, géolocalisation ou encore contenus adaptés : tout est déjà intégré pour permettre aux enfants de découvrir le numérique en toute sécurité. Et surtout, le téléphone évolue progressivement avec eux, en s’adaptant à leur âge et à leurs besoins au fil des années. Par exemple, les réseaux sociaux n’y sont pas par défaut, mais peuvent s’ajouter au choix des parents. Communication, musique, photos, applications éducatives… Ils gagnent en autonomie sans être exposés trop tôt aux dérives des smartphones classiques. Un équipement devenu presque indispensable pour les parents qui souhaitent accompagner leur enfant dans l’univers numérique de manière sereine, progressive et encadrée.

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans

1. Toniebox 2 : la conteuse révolutionnaire

Pour utiliser cette petite boîte colorée, sans écran ni boutons compliqués, il suffit de poser une figurine dessus et hop : l’histoire démarre comme par magie ! Cette nouvelle version de la Toniebox, encore plus canon que la première, intègre désormais des jeux interactifs avec Tonieplay (quiz, cherche-et-trouve, histoires où l’enfant fait des choix), un mode sommeil programmable avec lumière d’endormissement, et même un simulateur d’aube pour les réveils tout en douceur. Le tout, contrôlable depuis l’application Tonies sur votre smartphone.

Ultra-robuste avec sa batterie 4000 mAh qui tient des heures, elle résiste aux chutes et accompagne les enfants de 1 à 9 ans. Disponible en 5 coloris, le coffret inclut une figurine Tonie créatif avec 20 minutes d’histoires préchargées, et vous pourrez ensuite enrichir la collection avec tous les héros préférés de vos bambins : Petit Ours Brun, Disney, Pat’Patrouille… L’autonomie qu’elle donne aux enfants est top, même les tout-petits peuvent l’utiliser seuls, sans l’aide d’un adulte. Et pour les parents, c’est la garantie de moments de calme bien mérités !

Prix à partir de 119,99€

Où l’acheter ? Sur le site officiel Tonies France et chez les revendeurs

2. « Un si beau sapin » : le Livre sensoriel de Larousse Jeunesse

Tout juste sorti chez Larousse Jeunesse, « Un si beau sapin » raconte l’histoire adorable des animaux de la forêt qui s’activent pour décorer le sapin de Noël. Ils ramassent des pommes de pin, des brindilles et des feuilles de houx… Une ambiance magique qui plonge les tout-petits (dès 9 mois) dans la magie de Noël. Ce qui rend ce livre unique, ce sont ses matières à toucher sur chaque page : bébé découvre différentes textures, développe son sens du toucher et s’émerveille devant les illustrations douces et colorées de Malgorzata Detner.

Le format cartonné robuste est parfait pour les petites mains qui explorent, tournent les pages avec enthousiasme et… mordillent parfois un peu ! C’est le livre idéal pour le rituel du soir en décembre, celui qu’on lit et relit sans se lasser. Un incontournable de la collection « Bonjour bébé » qui va créer de jolis souvenirs en famille.

Prix 13,99€

Où l’acheter ? Dans toutes les librairies, à la Fnac ou encore Cultura

3. Ergobaby Omni Dream : le porte-bébé pour parents actifs

Si vous cherchez LE cadeau qui va sauver le dos (et la vie sociale) de jeunes parents, le voici : le porte-bébé Ergobaby Omni Dream, une petite merveille de confort et d’ingénierie. Fabriqué en coton SoftTouch ultra-doux, il se distingue par son côté incroyablement cocooning. Contrairement aux versions en mesh plus techniques, celui-ci mise sur la douceur et la chaleur, parfait pour l’hiver parisien. Et niveau praticité, il coche toutes les cases : utilisable dès la naissance sans réducteur jusqu’aux 4 ans de l’enfant (de 3,2 à 20,4 kg), il propose 4 positions de portage différentes.

Ventre face au porteur pour les nouveau-nés, face au monde quand bébé devient curieux (vers 5 mois), sur la hanche pour les balades (6 mois+), ou sur le dos pour les plus grands aventuriers : vous adaptez selon l’âge et vos envies. Les sangles s’ajustent facilement, et la ceinture lombaire rembourrée répartit parfaitement le poids pour éviter les douleurs de dos. Bonus appréciable : les poches latérales zippées et une grande poche amovible pour glisser clés, téléphone et petites affaires. Plus besoin de trimballer un sac à main ! La capuche intégrée protège du soleil et offre de l’intimité pour l’allaitement. Bref, c’est le genre de cadeau dont on ne peut plus se passer très rapidement…

Prix entre 140€ et 200€ selon les coloris

Où l’acheter ? Sur le site officiel Ergobaby France et chez les revendeurs

Pour les petits de 3 à 6 ans

4. Puzzle en bois Trixie Baby : l’éveil par le jeu

Les puzzles Trixie Baby, c’est la rencontre parfaite entre design scandinave épuré et jouet d’éveil intelligent. Cette marque belge a le chic pour créer de beaux objets qu’on n’a pas envie de ranger dans un coffre à jouets. Leur puzzle en bois 7 pièces ou les versions shape puzzle avec des animaux à reconstituer sont parfaits pour les petites mains. On aime leurs pièces aux coins arrondis et aux couleurs vives, pensées pour être facilement saisies par des petits doigts encore maladroits, et le plateau en bois robuste qui résiste à toutes les aventures.

Au-delà du simple jeu, ces puzzles développent la motricité fine, la coordination œil-main, et permettent d’apprendre les premiers mots des animaux. C’est aussi l’occasion de moments complices avec votre enfant : on cherche ensemble où va l’éléphant, on imite le cri du lion… Des instants précieux ! Fabriqués en bois FSC (issu de forêts gérées durablement) avec des peintures à base d’eau, ces puzzles cochent aussi la case écolo. Un vrai plus pour les parents soucieux de l’environnement.

Prix entre 14,20€ et 15,90€ selon les modèles

Où l’acheter ? Sur Baby-Lux , French Blossom , L’Armoire de Bébé et dans les boutiques de jouets spécialisées

5. Pirouette Cacahouète : les jeux créatifs

Comment ne pas craquer pour les jeux de Pirouette Cacahouète ? Ludiques, éco-conçus, et 100% fabriqués en France à Brive-la-Gaillarde, ces créations originales et recyclables offrent aux enfants de 3 à 8 ans du temps de qualité loin des écrans. Kits créatifs sans colle ni ciseaux pour assembler des animaux en 3D (9,90 €), mini-puzzles sur le thème de la fête (5,90 €), puzzles éducatifs comme « la maison » avec jeu de cherche et trouve (15,90 €), ou encore les fascinants puzzles « Back in Time » pour remonter vers l’Égypte antique, le Farwest ou les Mayas (24,90 €).

On a aussi eu un coup de cœur pour le globe céleste en collaboration avec le CNES, qui brille dans le noir et se personnalise avec 39 stickers de planètes et constellations (29,90 €) ! Tout est disponible sur le site pirouettecacahouete.com et en boutiques spécialisées.

6. Gare à la toile de Piktos : prévenir en douceur

Comment parler des dangers d’Internet aux plus jeunes sans les effrayer ? Coralie Saudo et Séverine Duchesne ont trouvé la formule avec Gare à la toile, une fable moderne aussi poétique que nécessaire. Elle raconte l’histoire de Tom et Emmy qui vivent paisiblement dans leur village, évitant soigneusement la mystérieuse toile de l’Araignée… jusqu’au jour où une photo de vacances s’y retrouve accidentellement collée.

Dans un univers féerique mêlant tendresse et humour, cette histoire aborde avec finesse les enjeux de la communication en ligne, la responsabilité numérique et l’importance de maîtriser les réseaux sociaux. Un album jeunesse intelligent qui sème des principes de précaution avant l’utilisation massive des écrans, parfait pour accompagner les enfants dans leur découverte du monde digital ! Disponible au prix de 14,50€ sur le site de Pikto

Pour les grands +6 ans

7. Mission Dinosaures d’Amulette : pour les paléontologues en herbe

Les dinos, c’est la grande passion de votre enfant ? Ce kit Mission Dinosaures va le plonger dans un site de fouilles paléontologiques sans quitter la maison ! Conçu par Amulette pour les 6-10 ans, ce coffret 100% fabriqué en France contient plus de 50 accessoires. Au programme : un carnet de missions passionnant à remplir pour mener de vraies enquêtes scientifiques, 9 fiches sur les dinosaures emblématiques (T-Rex, Vélociraptor…), une carte du monde du Trias à décorer avec des stickers, des fossiles à analyser, et même un dossier presse avec 9 articles à trier entre vraies et fausses infos pour développer l’esprit critique.

On aime les badges paléontologue et stagiaire, les tests d’embauche pour recruter des assistants, et le kit complet pour organiser une véritable conférence sur la disparition des dinosaures. Les enfants apprennent sans s’en rendre compte : classification, chronologie, pensée scientifique… En plus, le format pratique en chemise permet de tout ranger facilement. Un cadeau éducatif et ludique qui va captiver les jeunes passionnés de préhistoire pendant des heures !

Prix : 14,90€

Où l’acheter ? Sur le site Amulette-jeux.com

8. Mazette, quelle maquette ! : l’alternative au tout-numérique

Et si on débranchait les écrans pour construire de ses mains ? Mazette, quelle maquette ! propose une collection de maquettes en carton recyclé qui va captiver vos enfants. Née dans les écoles il y a plus de 20 ans sous le nom Kit et Colle, cette marque française s’ouvre désormais au grand public avec une dizaine de modèles à construire. Tour Eiffel géante (19,90€), Nautilus de Jules Verne (16€), château-fort médiéval avec catapultes qui fonctionnent vraiment (15€), bateau pirate en coupe (11€), ou encore phare (19,90€)… Il y en a pour tous les goûts !

Tout est pensé pour être accessible et pédagogique. Créées par un ancien instituteur, elles sont fournies avec un plan de montage clair et de la colle Cléopâtre. Le carton utilisé provient d’usines de recyclage françaises, et même la colle est fabriquée en France. Les enfants développent leur motricité fine, leur concentration et leur autonomie tout en s’amusant, et une fois terminées, les maquettes peuvent être peintes à l’acrylique pour un rendu encore plus spectaculaire ! Le parfait antidote aux écrans qui redonne aux enfants le plaisir de créer.

Prix : de 11€ à 22€ selon les modèles

Où l’acheter ? Sur le site Mazette, quelle maquette !, chez Cultura et Nature & Découvertes

9. « Comment ça marche l’univers ? » : pour les curieux de l’espace

Ce joli livre explore les mystères de l’Univers : du Big Bang, à la gravité, en passant par des étoiles flamboyantes, et jusqu’aux profondeurs insondables de l’espace… Les enfants dès 7 ans pourront répondre à toutes ces questions en soulevant les 60 rabats cachés dans cet ouvrage documentaire ultra ludique.

Ils pourront également réaliser des expériences simples pour rendre les choses encore plus concrètes. Un ouvrage signé Amy Chiu, avez des illustrations de Kaley Mckean, à retrouver aux éditions Usborne dans les bonnes librairies (prix : 12,95€).

10. Le guide d’Evaneos et Papier : pour toute la famille

Pour les familles qui rêvent d’aventures et de découvertes, ce guide est une petite pépite ! Fruit de la collaboration entre Evaneos, expert du voyage sur-mesure responsable, et Papier, créateur de guides élégants, FAMILLE est bien plus qu’un simple carnet d’adresses. C’est un véritable compagnon de voyage qui mêle conseils pratiques malins, itinéraires inspirants et témoignages authentiques. Pensé pour toutes les configurations familiales – des bébés aux ados, en passant par les grands-parents – ce beau livre-objet invite à voyager autrement, en prenant le temps de vivre des expériences porteuses de sens auprès d’acteurs locaux.

Exit les voyages express et sans âme : ici, on ralentit, on savoure et on prolonge la magie même une fois rentré à la maison… Imprimé en France sur papier haut-de-gamme, c’est le genre de cadeau qui trouve naturellement sa place sous le sapin. Utile, inspirant et joliment conçu, il coche toutes les cases pour un cadeau de dernière minute ou petit budget qui fait vraiment plaisir. Et surtout, il donne envie de partir explorer le monde en famille !

Guide Famille

Par Evaneos et Papier

Prix : 25,00€

Acheter sur le site officiel ici et à la Fnac

Voilà, vous avez maintenant des idées de cadeaux testés et approuvés par la rédac’, qui vont faire mouche sous le sapin. Ces produits ont tous un point commun : ils sont conçus pour durer, grandir avec l’enfant, et créer de vrais moments de bonheur partagé. Cette année, on mise sur la qualité plutôt que la quantité. Des cadeaux qui font sens, qui respectent l’environnement quand c’est possible, et surtout, qui vont vraiment être utilisés et aimés !

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Crédit photo de une : Idée cadeau enfant © Canva Pro

A. C.