Les indispensables déco pour un intérieur parisien chic et original

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Vous voyez cet appartement dans lequel on rêve tous d’emménager à Paris ? En réalité, son secret tient plus à un aménagement malin qu’à des bases solides. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le charme parisien ne s’arrête pas au parquet d’origine ou au style haussmannien. Rien qu’avec quatre murs, vous pouvez faire des miracles : il vous suffit de tout miser sur le mobilier ! Soyez attentifs, on a récolté quelques indices pour vous aider à transformer votre intérieur…

Un canapé adapté à vos soirées cinéma

Pour commencer, il vous faut un canapé à la hauteur de vos soirées ciné ! La collab’ Divani Store x Stranger Things tombe à pic avec le Canapé-lit Rift qui pioche directement dans la palette de couleurs de la série : anthracite, rouge, bleu. C’est le côté modulable qui fait vraiment toute la différence. Vous pouvez déplacer les dossiers selon vos envies ou vos problèmes de dos, c’est à vous de voir ! Et si la soirée s’éternise, il se transforme en un lit en un rien de temps. C’est la pièce idéale pour donner de l’originalité à son salon. En plus, son design s’accorde avec n’importe quel intérieur. En bref, c’est l’équilibre parfait entre l’univers de la série et votre quotidien !

Le tapis coloré pour marquer les espaces

A Paris, vous pouvez manquer de murs, mais on est là avec les idées ! Et selon nous, le tapis est votre meilleur allié. Il crée des cloisons invisibles et segmente les espaces sans les étouffer. Notre conseil : optez pour un grand format coloré comme le modèle pluriel multicolore de chez Moodntone. Il délimitera naturellement l’espace. N’hésitez pas à compléter le tout avec des modèles plus petits et plus graphiques pour l’entrée ou le bureau. Oubliez le beige trop discret qui se perd sur votre parquet. Misez sur des teintes osées ! C’est le meilleur moyen de donner du peps à votre intérieur et de créer une vraie cohésion visuelle.

Des murs qui sortent du cadre

On oublie les murs de galeries et les cadres alignés au millimètre. Pour casser le côté figé de l’appartement haussmannien, on mise tout sur le contraste ! Accrochez une horloge aux couleurs pétillantes comme celle-ci. Elle deviendra l’objet central de la pièce, même si elle est au-dessus d’une cheminée. Côté tableaux, on n’hésite pas à mélanger les genres : un portrait classique réveillé par des touches de street art ou une toile de bad painting assumée. Un petit grain de folie est nécessaire et The Art Avenue est là pour vous. Que diriez-vous d’un rappel à Basquiat au-dessus de votre canapé ? L’idée est simple : une seule œuvre un peu décalée suffit à donner du relief à la pièce sans l’encombrer.

Des luminaires design pour changer l’ambiance

Il est l’heure d’enterrer définitivement le plafonnier agressif. Aujourd’hui, l’éclairage se pense comme un accessoire de mode : il doit être aussi beau éteint qu’allumé. La tendance revient au vintage. On choisit donc des lampes aux formes arrondies, mais de préférence dans des tons pastel ou anthracite. NV Gallery vous propose différents modèles, mais notre préféré reste la lampe TULIP. Posez-la sur une console ou au bout de votre canapé pour créer un point de lumière précis. C’est ce mélange entre une silhouette rétro et une lumière de qualité qui change l’atmosphère d’un salon dès la nuit tombée.

Le fauteuil design, pièce maîtresse

Ah le fauteuil… C’est un peu LE cadeau de mariage, de Noël ou des trente ans qu’il faut se faire offrir. C’est le compagnon qui reflètera votre personnalité au fil de vos aménagements. On le veut design et mis en avant comme la pièce maîtresse ! Après tout, c’est notre trône à nous ! Pour cette pièce, on cherche une forme fluide et enveloppante, mais surtout une couleur caractérielle qui claque dans le salon. On a eu du mal à faire un choix, mais ce fauteuil en velours vert sapin coche toutes les cases ! Alors oui, c’est un petit investissement, mais c’est tellement chouette d’avoir un vrai trône à soi !

Le soin des détails pour la touche chic

Ce qui fait toute la différence, c’est le détail dans l’assiette ! Et avant même de parler de cuisine, c’est la vaisselle qui marque les esprits et change le quotidien. L’idée n’est pas de bannir vos mugs fétiches un peu décalés, mais de maîtriser la frontière étroite entre le kitsch et l’originalité. On privilégie une vaisselle chic, comme une jolie céramique ou des pièces aux finitions soignées pour déguster son café. Les petits plaisirs du jour doivent se vivre en beauté : c’est ce genre de détail bien choisi qui donne tout le piment à un intérieur parisien.

Une table basse à la hauteur de vos ambitions

La table basse, c’est le point central de votre salon. Pour ne pas étouffer la pièce, on la choisit avec une matière légère comme le verre. Il faut absolument qu’elle laisse circuler le regard et qu’elle fluidifie l’espace. L’idée c’est de trouver un modèle original, tout en mouvement et qui casse les lignes trop droites du reste du mobilier. On peut opter pour des teintes timides, mais qui suffisent à donner un peu de vie à l’ensemble. Vous vous dites sûrement qu’avec autant de critères, c’est impossible à trouver. Détrompez-vous, on l’a fait ! Le modèle Happy To Be Here de chez Mathieu Lehanneur a passé chacune des étapes de notre sélection. C’est LE détail qui apporte une touche sophistiquée au décor !

Quelques notes de vacances

Pour se sentir bien chez soi, quoi de mieux que s’imaginer hors de Paris, hors du temps et loin du bruit ? Pour cela, pas besoin de ramener une pirogue dans votre salon, mais simplement d’ajouter quelques notes de vacances remplies d’évasion. La collection Mykonos de Moonstone vous donnera l’impression d’être au soleil tous les jours !