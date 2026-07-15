Megaformer et matcha : on a testé le Lagree chez Kurv Studio

On l’a vue tourner sur tous les comptes fitness de Los Angeles avant qu’elle ne débarque à Paris : la méthode Lagree, ce sport ultra-complet pratiqué sur une étrange machine baptisée Megaformer. Intrigués par l’engouement, on est allés la tester dans un studio de Lagree à Paris 6 qui fait déjà parler : Kurv Studio, rue de Rennes.

Première surprise en poussant la porte : on est loin de la salle de sport classique. Décor épuré, lumière tamisée, calme presque feutré — l’esprit Saint-Germain jusque dans les vestiaires. Dans un coin, un matcha bar attend déjà les plus motivés pour l’après-séance.

Place à l’effort. Le Megaformer, sorte de chariot coulissant monté sur ressorts, impose d’emblée le respect. Pas de sauts, pas de chocs : ici, tout se joue dans la lenteur. On pousse, on retient, on gaine — et en quelques minutes à peine, les jambes tremblent. La promesse du Lagree tient en une phrase : intensité maximale, zéro impact pour les articulations. Cardio, renforcement et endurance dans un même mouvement, sur un format ramassé de 50 minutes.

Bonne nouvelle pour les débutants : inutile d’être un sportif aguerri. En petit groupe, les coachs certifiés corrigent chaque posture et ajustent l’intensité selon le niveau. On ressort lessivé, avec cette satisfaction rare d’avoir travaillé tout le corps sans courir un seul kilomètre.

C’est là que Kurv joue sa carte maîtresse : l’après. Plutôt que de filer sous la douche et disparaître, on s’attarde au matcha bar, boisson chaude en main, à refaire la séance avec les habituées. Le sport devient prétexte à un vrai moment — un rituel autant qu’un entraînement.

Notre verdict ? Kurv Studio réussit le pari de rendre une méthode exigeante carrément désirable. Pour qui cherche à bouger autrement dans le 6e — efficacement, mais avec style — l’adresse mérite le détour.

En pratique : Kurv Studio, 80 rue de Rennes, Paris 6e. Séances de 50 min dès 35 €, sur réservation en ligne. Plusieurs formats (Full Body, Abs & Ass, Ass 360) et formules d’abonnement.