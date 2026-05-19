Ces nouveaux objets qui ont changé les rituels des Parisiens

« C’était quand même mieux avant ! » On connaît la chanson. Mais mieux quand ? Le Paris parfait a-t-il vraiment existé ? Smartphones, casques anti-bruit, vapoteuses, vélos : tous ces objets high-tech font désormais partie des rituels quotidiens du Parisien. Les tendances évoluent et elles deviennent vite indispensables. Laissez-nous vous présenter les nouveautés préférées des habitants de la capitale.

Les Parisiens, les téléphones et les transports, c’est le combo gagnant

On accuse souvent le smartphone d’avoir tué la discussion et changé le métro en aquarium silencieux. Il est vrai que l’on reste souvent le nez sur l’écran, complètement déconnecté du reste de la rame. Mais on dirait bien que la mémoire est sélective ! Les Parisiens n’ont jamais débattu des Essais de Montaigne avec leur voisin de strapontin. Avant le téléphone, ils lisaient les journaux gratuits distribués à l’entrée du métro. Qui finissaient d’ailleurs rapidement froissés dans une poubelle à Châtelet. On gardait déjà la tête baissée, les yeux sur le papier ou les oreilles vissées à un baladeur CD. La seule différence? On ne pouvait pas encore suivre la vie de ses amis en direct. Les Parisiens ont toujours eu besoin d’un objet entre eux et le RER B pour survivre. L’isolement dans les transports n’est pas nouveau, le smartphone en est juste le dernier refuge.

La vapoteuse est le nouveau rituel pratiqué en terrasse

La cigarette a toujours fait partie du décor : le paquet dans la poche, le briquet qui circule de main en main et la pause clope entre deux réunions. Ces rituels n’ont pas disparu, ils se sont simplement réinventés. Plus qu’un petit gadget, la vape est une alternative que l’on choisit et que l’on compose à son image. Les Parisiens fuient les offres standardisées ! Ils recherchent de l’expertise et de la transparence sur ce qu’ils consomment. Depuis 2012, Arômes & Liquides s’est imposé comme une référence pour ceux qui cherchent des produits français sur-mesure. Une boutique en ligne parfaite pour les vapoteurs qui ne veulent plus du prêt-à-consommer. C’est là qu’intervient l’approche DIY. Arômes & Liquides vous propose de composer votre propre e-liquide, de doser la base, de sélectionner votre arôme préféré, et surtout de l’ajuster selon vos envies. Une démarche artisanale qui vous permet de reprendre le contrôle sur votre vape. Les plus gourmands s’orientent vers l’intensité du Ragnarok et ses notes de fruits frais, alors que les puristes préfèrent le classique Ryan d’A&L. Dans les deux cas, vous repartez avec quelque chose que vous avez choisi et pas subi. Si vous avez envie de voir l’intégralité de leurs produits, ça se passe juste ici.

L’électrique a changé la donne

Longtemps coincés entre la voiture et le métro, les Parisiens manquaient d’options pour circuler sans stress. La voiture rimait avec les bouchons et l’angoisse du stationnement ; le métro, avec la foule des heures de pointe. Le vélo classique ? Une bonne idée sur le papier, sauf quand on arrive au bureau la chemise trempée. Heureusement, avec l’arrivée des pistes cyclables, Paris est devenue parfaitement praticable à deux roues. Le vélo électrique permet d’arriver à destination avec un tailleur impeccable, sans avoir à pédaler comme si l’on attaquait l’Alpe d’Huez. Les Vélib‘ ont permis de tester le concept avant que l’achat personnel ne devienne la règle. Résultat : les caves ont trouvé une nouvelle vocation et les Parisiens un nouveau mode de locomotion.

Photo à la Une : Une terrasse Parisienne © Adobe Stock par rh2010