Savez-vous pourquoi il n’y a pas de casino à Paris ?

L’absence de casinos à Paris résulte d’une interdiction centenaire, pensée à l’origine pour protéger les classes populaires des excès liés au jeu. Alors qu’environ 200 casinos sont aujourd’hui en activité sur le territoire français, aucun ne peut s’implanter dans la capitale, en raison d’un cadre juridique hérité de la loi de 1907, qui réservait ces établissements aux stations balnéaires et thermales.

L’expérimentation des clubs de jeux parisiens

Pour répondre à une situation qui date de 1907, les pouvoirs publics ont initié une expérimentation inédite. Depuis février 2017, sept clubs de jeux ont ouvert leurs portes à Paris. Ces établissements, décrits comme des demi-casinos, fonctionnent sous un statut temporaire et expérimental, régulièrement prolongé pour en évaluer l’impact. Leur offre est volontairement restreinte et différenciée. Les jeux de contrepartie comme le poker (où les joueurs s’affrontent) sont autorisés, tandis que les machines à sous et la roulette, symboles des casinos traditionnels, y sont strictement interdites.

D’un côté, ce modèle hybride offre un cadre légal et régulé, présenté comme une alternative aux tripots clandestins. De l’autre, il limite l’accès aux jeux considérés comme les plus addictifs. Le Sénat a ainsi estimé que ce programme expérimental avait démontré son efficacité en garantissant l’intégrité, la traçabilité et la transparence des transactions financières. Ce cadre attire également une clientèle qui, en l’absence d’un casino physique à Paris, pourrait se tourner vers un site de paris sportif en ligne pour d’autres formes de jeu régulées.

Les fondements d’une interdiction par une loi de 1907

L’explication de l’absence de casinos à Paris tient à une décision politique et sociale délibérée. En 1907, le législateur français marque des obligations explicites. L’autorisation des casinos est conditionnée par l’implantation dans des havres élégants où l’air est pur et les eaux bienfaisantes, c’est-à-dire dans les villes thermales et les stations balnéaires. Paris, alors ville industrielle peuplée majoritairement d’ouvriers, est sciemment écartée. L’objectif est d’éloigner les classes laborieuses de la tentation jugée ruineuse et corruptrice des jeux d’argent.

Cette philosophie protectrice, voire paternaliste, sera renforcée par une loi de 1919 qui interdit purement et simplement les casinos dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris. Il s’agissait, selon les termes de l’époque, d’éviter de transformer la Ville Lumière en un nouveau Las Vegas, en protégeant spécifiquement les ouvriers parisiens. Cette réglementation a créé un vide juridique durable, faisant de Paris une exception parmi les grandes capitales européennes.

L’exception d’Enghien-les-Bains et le vide parisien

La règle des 100 km connaît une exception notable, qui confirme la logique initiale de la loi. En 1931, la paisible station thermale d’Enghien-les-Bains, située en banlieue nord de Paris, obtient le droit d’exploiter un casino. Cette autorisation s’inscrit parfaitement dans le cadre légal de 1907, puisque Enghien est d’abord une ville d’eau reconnue. Aujourd’hui encore, son casino reste le seul établissement de jeux légal en Île-de-France.

Pendant des décennies, cet interdit a favorisé l’émergence à Paris de cercles de jeux associatifs, fonctionnant sous le régime de la loi de 1901. Ces établissements, souvent opaques, ont prospéré en marge de la réglementation des casinos. Toutefois, la plupart ont fini par fermer dans les années 2000 et 2010, emportés par des scandales liés à la fraude fiscale et au blanchiment d’argent. La fermeture de ces cercles a laissé un vide, alimentant à la fois un marché clandestin et un débat sur la nécessité d’offrir une alternative légale et contrôlée aux Parisiens.

Un cadre légal qui se dessine

La situation est en pleine évolution depuis la fin de l’année 2026. Après près d’une décennie de prolongations annuelles créant une instabilité pour les opérateurs, le législateur s’apprête à acter la réussite de l’expérience. Le 24 novembre 2025, le Sénat français a approuvé un amendement visant à donner un statut permanent aux clubs de jeux parisiens. Cette décision, qui doit encore être entérinée par l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour 2026, marquerait la fin de la phease expérimentale.

Les arguments avancés sont à la fois économiques et sécuritaires. Sur le plan financier, le Sénat a souligné que ces clubs génèrent environ 120 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, contribuant à hauteur de 40 millions d’euros à l’État et de 10 millions d’euros à la Ville de Paris, tout en maintenant plusieurs centaines d’emplois.