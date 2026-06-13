Rentrée 2026 : comment équiper son enfant d’un smartphone en toute sécurité ?

en partenariat avec Neow Kids

À chaque rentrée, la même question revient : faut-il donner un smartphone à son enfant ? Entre ceux qui y voient d’abord un gage de sécurité — “au moins, s’il y a un problème sur le chemin, il peut nous joindre” — et ceux qui s’inquiètent des dérives des réseaux sociaux — “tu as vu tout ce qu’on entend ?” — le débat ne semble jamais vraiment tranché. En 2026, pourtant, une nouvelle génération de solutions tente de réconcilier les deux mondes : liberté pour les enfants, sérénité pour les parents.

Le premier smartphone : un vrai cap

Donner un téléphone à son enfant n’est plus un simple achat “pratique”. C’est à la fois un outil de communication, un gage de sécurité… et une première porte ouverte sur le numérique. Car entre le besoin de rester joignable, l’envie d’autonomie et les inquiétudes liées aux usages d’internet, l’équilibre est souvent difficile à trouver. Les smartphones classiques n’ont pas été pensés pour les enfants. Réseaux sociaux, navigation libre, notifications permanentes… tout y pousse à une utilisation sans limites. C’est précisément pour répondre à ce décalage que de nouvelles solutions plus encadrées commencent à émerger.

NEOW Kids : un smartphone pensé pour les enfants

NEOW Kids, c’est quoi ? Un véritable smartphone Android spécialement conçu pour les besoins des jeunes utilisateurs, pensé comme une première étape dans le numérique et dont les outils de sécurité rassurent les parents. L’idée n’est pas de “faire comme les grands” en version réduite, mais d’accompagner une vraie première expérience du numérique, plus progressive et mieux encadrée. Contrairement à certains téléphones simplifiés ou limités à quelques fonctions, NEOW Kids est un vrai smartphone Android, permettant à l’enfant de profiter d’une expérience moderne et évolutive, tout en restant adaptée à son âge. Ici, pas d’accès libre au web ni aux réseaux sociaux.

L’environnement est volontairement fermé, avec une sélection d’applications adaptées à l’âge et aux usages du quotidien : Pingo pour rester connecté à la famille, Duolingo pour apprendre en s’amusant, des contenus éducatifs inspirés de méthodes comme Montessori, Angry Birds et Subway Surfers pour les moments de détente, Pronote pour suivre la scolarité, ou encore Spotify pour écouter de la musique. L’enfant peut ainsi communiquer, apprendre, jouer ou organiser sa vie scolaire, mais toujours dans un cadre défini dès le départ.

Un contrôle parental qui va au-delà du simple verrouillage

Pour les parents, le contrôle ne se résume pas à une option activée ou à un simple verrouillage d’applications. Avec NEOW Kids, les outils de contrôle parental sont directement intégrés au smartphone dès l’achat, sans abonnement supplémentaire à souscrire et pensés pour évoluer avec l’enfant : temps d’écran, plages d’utilisation et applications accessibles peuvent être ajustés progressivement, au rythme de son autonomie.

L’objectif n’est pas de tout surveiller en permanence, mais de garder une visibilité suffisante et la possibilité d’adapter les règles quand c’est nécessaire, notamment via Google Family Link. Ni smartphone classique livré sans filtre, ni simple téléphone enfant bridé, il se positionne comme une étape intermédiaire, pensée comme une transition plutôt qu’un saut direct dans l’univers des réseaux sociaux et de la sursollicitation.

Une rentrée sous contrôle (sans être sous surveillance)

L’enjeu de cette rentrée n’est pas de fliquer votre enfant, mais de l’accompagner dans sa découverte du numérique, sans le rendre pour autant anxiogène ou incontrôlable. Le numérique fait désormais pleinement partie du quotidien. Des solutions comme NEOW Kids s’inscrivent dans cette réalité et dans une réflexion plus large : éviter une exposition trop brutale à un internet sans filtre, tout en maintenant un accès aux usages essentiels.

Cette approche fait écho aux alertes régulières des pédiatres et des enseignants sur la surexposition aux écrans, ainsi qu’aux discussions en cours sur la régulation de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Au fond, au-delà des outils, tout se joue aussi dans la relation et dans les usages du quotidien : un jeu partagé en famille, une application découverte ensemble, une langue apprise à deux. Des moments simples qui transforment aussi la manière d’entrer dans le numérique.

Je découvre les téléphones Neow Kids