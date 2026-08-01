Vous allez tomber sous le charme de ce riad privatisable, une oasis cachée au cœur de Marrakech

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On a beau parler vouloir tester de nouveaux lieux de vacances chaque année, Marrakech reste l’une des destinations préférées des Français. Si la ville ne manque pas d’adresses époustouflantes, une nouvelle venue a particulièrement retenu notre attention. Ouvert en mars 2026, le Riad Dar Fiji est un riad entièrement privatisable, où l’on profite de l’intimité d’une villa… avec les services d’un hôtel.

Une adresse confidentielle au cœur de la Kasbah

C’est dans le quartier historique de la Kasbah, l’un des plus élégants et paisibles de Marrakech, que se cache cette nouvelle adresse. À seulement dix minutes à pied de la célèbre place Jemaa el-Fna et des souks, le Riad Dar Fiji offre un autre regard sur la médina. Derrière une discrète porte en bois, les bruits de la ville laissent place au silence, au chant de l’eau et aux senteurs des orangers, où l’on est immédiatement accueilli selon la tradition avec un thé à la menthe fumant et des pâtisseries marocaines.

Imaginé comme un refuge confidentiel, le riad peut accueillir jusqu’à sept personnes et se loue exclusivement dans son intégralité. Familles, groupes d’amis ou couples en quête d’intimité disposent ainsi de leur propre maison marocaine, sans avoir à partager les espaces communs avec d’autres voyageurs.

Un écrin où l’artisanat marocain est roi

Vous voulez vous immerger à fond dans la culture marocaine ? Cela tombe bien : organisé autour d’un patio baigné de lumière, le riad célèbre les savoir-faire marocains dans un ensemble assez moderne. Au sol, les briques de bejmat sont disposées en chevrons tandis qu’au centre, trône un bassin en zelliges vert émeraude plein de charme. Les murs en tadelakt aux teintes sauge, les plafonds soulignés de délicates frises sculptées, les niches peintes à la main et les portes anciennes décorées selon la tradition du zouak composent un décor très authentique. Chaque pièce possède sa propre identité, entre influences berbères, touches bohèmes et détails design.

Les quatre chambres dévoilent chacune une atmosphère différente. L’une s’habille de jaune safran et s’ouvre directement sur le patio, une autre mise sur des nuances terracotta chaleureuses, tandis qu’une troisième joue la carte des bleus méditerranéens. La dernière, une bulle pop plus audacieuse, associe avec brio une magnifique arche en zelliges multicolores, un sol en bejmat turquoise et des clins d’œil à l’artisanat marocain.

Un rooftop avec jacuzzi pour admirer Marrakech

Impossible de séjourner au Riad Dar Fiji sans profiter de son rooftop arboré. Suspendue au-dessus des toits de la médina, cette terrasse est parfaite pour savourer un thé à la menthe au lever du soleil, feuilleter un livre à l’ombre des plantes ou contempler les lumières de Marrakech à la tombée de la nuit. Le point d’orgue reste sans conteste son jacuzzi, idéal après une journée passée à arpenter les souks, les palais ou les jardins de la ville. Une parenthèse détente vraiment bienvenue !

Une immersion dans l’art de vivre marocain

Au Riad Dar Fiji, l’expérience ne s’arrête pas au décor. Chaque matin, le petit-déjeuner est servi sur la terrasse dans la plus pure tradition marocaine : msemen encore tièdes, baghrirs, fruits frais, jus pressés, omelette préparée à la minute, café ou thé à la menthe composent une généreuse table dont dont le menu change chaque jour, dicté par les produits frais du marché et les étalages de saison. L’équipe veille discrètement au confort des hôtes, offre un service de conciergerie, assure le ménage quotidien sur-mesure et peut même préparer des dîners traditionnels sur demande pour que chacun se sente comme à la maison. L’équipe veille discrètement au confort des hôtes, assure le ménage quotidien et peut même préparer des dîners traditionnels sur demande. Bref, une adresse qui n’attend que vous !

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