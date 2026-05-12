Spooot, l’application gratuite pour stocker, retrouver et partager toutes ses bonnes adresses

En partenariat avec Spooot

On a tous des bonnes adresses éparpillées partout : dans nos captures d’écran, nos notes, nos messages WhatsApp, nos saves Instagram… et bien sûr, impossibles à retrouver au moment où quelqu’un demande “on va où ?”. L’application française Spooot a été pensée pour ça : centraliser tous ses spots préférés ou à tester, les organiser par ville, les partager facilement, et découvrir au passage les recommandations de vrais locaux. Et pour motiver ceux qui partagent leurs pépites, Spooot a imaginé un système de récompenses. On vous explique comment ça marche.

Une application pour partager et découvrir de bonnes adresses

On connaît tous ces moments où l’on se retrouve dans un restaurant bondé, repéré sur TripAdvisor, à se demander pourquoi on a atterri là… C’est en fait le résultat de trop de recommandations génériques et d’adresses qui circulent en boucle sur les mêmes applis, amenant finalement à peu de vraies découvertes. Et c’est exactement ce casse-tête que cherche à résoudre Spooot, anciennement connue sous le nom de PimpMyTrip, qui vient de se refaire une identité complète : marque, interface, système de matching… Tout a été revu, sauf l’objectif bien sûr : partager et découvrir des bonnes adresses.

Le principe est simple : chaque utilisateur, appelé Spoooter, peut recommander les lieux qu’il aime vraiment dans sa ville dans son ‘Home Spooot’. Ces adresses deviennent alors visibles par la communauté et permettent d’enrichir une carte locale plus vivante, plus personnelle et plus fiable.

On peut également enregistrer des adresses « À tester », juste pour soi. Pour les voyages, les « Travel Spooot » permettent de préparer ses escapades et de garder en mémoire les adresses dénichées dans d’autres villes.

Des recommandations locales et des récompenses

L’une des particularités de Spooot est son système de récompenses. En contribuant sur l’app, les utilisateurs gagnent des Coooins, la monnaie interne de la plateforme.

Créer son profil, recommander une adresse dans sa ville, participer à des missions ou parrainer des amis permet de progresser et de débloquer des avantages (virements bancaires, cartes cadeaux…)

Car si la recherche classique est gratuite, permettant de filtrer par type de lieu, d’explorer les spots validés par les locaux d’une ville et de les sauvegarder dans ses albums, on peut aussi aller plus loin. Une recherche personnalisée, payante (25 Coooins), propose 5 adresses sur-mesure après un mini questionnaire sur son humeur et ses envies du moment.

Les Coooins permettent également de débloquer des albums thématiques (Paris sous la pluie, Lyon avec les enfants…) et d’accéder à des récompenses concrètes comme des virements bancaires ou des cartes cadeaux. Pour ceux qui préfèrent ne pas attendre de les gagner, des packs sont disponibles à l’achat, de 2,99€ (300 Coooins) à 24,99€ (3000 Coooins).

Vous verrez, Spooot devient vite un réflexe du quotidien. C’est l’application qu’on ouvre pour choisir son restaurant du mardi midi autant que pour trouver un spot entre amis le soir ou préparer un week-end à l’étranger. Il ne vous reste plus qu’à la télécharger pour le tester !