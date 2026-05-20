Entre les démarches administratives, trouver un logement, la recherche de stages, les réductions étudiantes, certains sites et plateformes peuvent simplifier grandement le quotidien des étudiants. Zigzag vous a sélectionné les sites que tous les étudiants parisiens devraient connaître !

Portail officiel de la vie étudiante, ce site centralise toutes les informations essentielles pour gérer son quotidien sans prise de tête : demandes de bourses CROUS, aides au logement, couverture santé et sécurité sociale, repas à tarifs étudiants, aides d’urgence ou encore dispositifs pour étudiants internationaux. C’est aussi la plateforme incontournable pour constituer son Dossier Social Étudiant (DSE), indispensable pour de nombreuses démarches administratives.

Quand on arrive à Paris pour ses études, la première urgence est : trouver un logement. Entre loyers élevés, forte concurrence et annonces peu fiables, la recherche peut vite devenir un parcours du combattant. Mieux vaut donc passer par des plateformes dédiées aux étudiants. Studapart fait partie des références à connaître : la plateforme propose des offres vérifiées allant du studio à la résidence étudiante en passant par la colocation, avec un système de réservation sécurisé. Plus de 180 000 logements vérifiés dans plus de 45 villes en France et en Belgique, dont Paris. Le gros plus ? Beaucoup d’écoles et d’universités parisiennes sont partenaires, ce qui permet d’accéder à des offres exclusives et à des garanties simplifiées pour les dossiers. Un vrai gain de temps quand on débarque à Paris pour la rentrée ou qu’on veut éviter l’enfer de la recherche d’appartement dans la capitale.

-Pour ne rien rater de la vie étudiante

C’est probablement le conseil le plus simple… et pourtant beaucoup passent à côté. Suivre le compte officiel de ton école ainsi que celui du BDE (Bureau des Étudiants) est pourtant essentiel. C’est là que circulent la majorité des infos du quotidien : soirées étudiantes, événements sur le campus, conférences, associations, week-ends d’intégration ou encore bons plans gratuits. Un réflexe simple pour profiter pleinement de la vie étudiante parisienne.

Les plateformes spécialisées dans l’emploi étudiant ne servent pas seulement à consulter des offres. Elles proposent aussi des conseils carrière, des articles sur les métiers, des vidéos immersives en entreprise, des astuces pour améliorer son CV ou réussir ses entretiens, ainsi que des informations sur les secteurs qui recrutent. Un vrai coup de pouce pour comprendre le monde du travail et construire progressivement son réseau professionnel.

Être étudiant ouvre aussi droit à de nombreuses réductions dans la mode, la tech, la food, le streaming ou encore les voyages. Certaines plateformes permettent d’accéder à des centaines d’offres réservées aux étudiants sur de grandes marques. Après vérification du statut étudiant, il suffit d’obtenir des codes promo pour profiter de réductions en ligne toute l’année.