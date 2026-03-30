Un miel de qualité, des apiculteurs soutenus, des abeilles préservées : le pari gagnant d’Un Toit Pour Les Abeilles 

En partenariat avec Un Toit Pour Les Abeilles

Comme le chantait Michel Fugain, « le printemps est arrivé, la belle saison ». Le soleil revient, les arbres fleurissent… et les abeilles reprennent leur ballet. On les entend bourdonner sans toujours y prêter attention. Pourtant, leur rôle est essentiel : elles assurent la pollinisation de près de 75 % des cultures alimentaires et permettent à 90 % des plantes à fleurs de se reproduire. Sans elles, une grande partie de ce que nous mangeons disparaîtrait. Difficile, dans ce contexte, de ne pas vouloir les protéger. C’est justement ce que propose Un Toit Pour Les Abeilles, une aventure née en 2010 qui remet les abeilles et ceux qui en prennent soin au cœur du débat. On vous explique pourquoi ce projet, dans le paysage foisonnant des initiatives écolos, sort du lot.

Une réponse à une urgence silencieuse

L’urgence est bien réelle. En vingt-cinq ans, la production de miel en France a été divisée par quatre. Résultat : le pays importe massivement un miel souvent moins cher… et parfois de moindre qualité. En 2023, la commission européenne a publié un rapport révélant que 46 % des miels importés en Europe sont suspectés d’être frauduleux. Plus inquiétant encore, l’arrivée d’abeilles venues de l’étranger, notamment des espèces solitaires non adaptées à nos écosystèmes, fait peser un risque sanitaire et écologique majeur : parasites, maladies, hybridations… un déséquilibre qui pourrait fragiliser durablement les abeilles locales. Pendant ce temps, le sujet reste discret dans les conversations, alors que la situation est critique : en Europe, jusqu’à 80 % des insectes pollinisateurs ont disparu en moins de 30 ans et, en France, près d’un tiers des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. Les causes ? Pesticides, destruction des habitats, changement climatique, parasites… et même une concurrence déloyale venue de miels importés parfois frauduleux. Résultat : des apiculteurs sous pression et un équilibre écologique de plus en plus fragile.

Une idée simple… mais engagée

« Protéger les abeilles sans soutenir les apiculteurs, c’est comme vouloir sauver une forêt sans ses gardiens » : constat clair pour Régis Lippinois, qui décide alors de passer à l’action. Il lance une idée simple : permettre à chacun de parrainer une ruche. Un geste accessible, mais loin d’être anodin. Pour quelques euros par mois, particuliers et entreprises participent à la relance d’une apiculture locale et durable. Ils soutiennent directement un apiculteur et contribuent à installer de nouvelles colonies. Ici, pas de greenwashing : les apiculteurs sont rémunérés jusqu’à cinq fois le prix du marché. Un choix fort, qui leur permet de vivre dignement de leur métier et de produire un miel français, artisanal et respectueux des saisons.

Parrainer une ruche, un geste qui a du sens

Concrètement, parrainer une ruche, c’est soutenir un apiculteur près de chez soi, participer à l’installation de nouvelles colonies… et recevoir en retour des pots de miel issus de sa propre ruche. Un miel 100 % français, traçable, à votre nom ! Les pots sont personnalisés , et surtout porteur de sens. Mais l’engagement ne s’arrête pas là. Avec des programmes comme Les Dorloteurs d’abeilles ou des marques engagées comme Farouche, qui propose des produits de la ruche gourmands et respectueux des abeilles, le projet dépasse largement le simple parrainage. Les Dorloteurs, par exemple, vous propose d’installer de petites maisons appelées dorlotoirs dans votre jardin ou sur votre balcon pour accueillir des abeilles sauvages, de formidables pollinisatrices qui ne piquent pas, tout en permettant d’observer chaque étape de leur vie, de l’œuf au cocon. S’y ajoutent le semis de fleurs mellifères et des ateliers pédagogiques grâce au module d’observation dans l’abri : une véritable écologie du quotidien pour protéger la biodiversité et sensibiliser chacun à la fragilité de ces espèces.

Depuis 2021, Un Toit Pour Les Abeilles est officiellement une entreprise à mission, avec pour objectif de conjuguer impact environnemental, social et économique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 20 000 ruches installées, 100 apiculteurs soutenus et des centaines de milliers de parrains engagés. Planter des fleurs, bannir les pesticides, installer un point d’eau… ou aller plus loin en parrainant une ruche : les gestes sont simples, mais leur impact est immense. Car derrière chaque cuillère de miel, il y a tout un écosystème à préserver. Et si, finalement, sauver les abeilles commençait par soutenir ceux qui veillent sur elles ?

Je parraine une ruche et déguste le miel de mon apiculteur

Photo de couverture : ©adobestock